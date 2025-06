Lecture Zen Résumer l'article

Le début de l’été coïncide avec les célébrations de la Fête de la musique. Si vous comptez participer à la fête en région parisienne, vous vous demandez sûrement comment voyager en transports en commun — et si le métro sera gratuit.

C’est officiellement l’été, ce samedi 21 juin 2025. Et, comme chaque année, la date du solstice d’été coïncide avec la Fête de la musique. Alors que les célébrations et les événements se préparent un peu partout, si vous êtes en Île-de-France, vous vous demandez probablement comment vous y rendre en transports en commun. Peut-on prendre le métro gratuitement dans la nuit de samedi à dimanche ?

La réponse est non. Effectivement, les transports parisiens sont parfois gratuits, en de très rares occasions, comme le Nouvel An, mais ce n’est pas le cas lors de la Fête de la musique. Toutefois, Île-de-France Mobilités met en place un tarif spécial à cette occasion.

Quel est le prix du forfait de la RATP pour la Fête de la musique ?

« Le 21 juin, voyagez de 17h à 7h le lendemain (22/06) pour 4,20 € avec un forfait spécial valable sur tout le réseau Île-de-France Mobilités », a indiqué Île-de-France Mobilités dans un tweet le 20 juin.

Ce forfait spécial pour l’événement permet donc de réaliser un nombre illimité de voyages dans les transports parisiens (sauf Orlyval), entre le 21 juin à 17h et le 22 juin à 7h.

Et si j’ai déjà un passe Navigo ?

Si vous avez déjà un abonnement Navigo ou Imagine R, vous pouvez aussi l’utiliser comme d’habitude, sans supplément.

Si vous avez opté pour un forfait Liberté+ — depuis peu disponible sur iPhone –, il peut être intéressant d’anticiper combien de trajet vous allez effectuer entre 17h et 7h. En effet, les trajets sont payés à l’unité avec un passe Liberté+ (et sont facturés le mois suivants), au tarif de 1,99 € pour un voyage en RER/métro et 1,60 € pour un voyage en bus/tram.

Si vous n’avez prévu que deux trajets en métro durant les festivités, utiliser votre passe Liberté+ sera donc plus avantageux (2 × 1,99 = 3,98 €) que d’investir dans le forfait spécial pour la Fête de la musique (4,20 €). À partir du 3ᵉ trajet, le forfait Fête de la musique devient plus intéressant.

Comment acheter ce forfait Fête de la musique ?

2 options sont possibles pour se servir de ce forfait.

Passe Navigo Easy Sur smartphone Où l’acheter En gare/station ou depuis l’app IDF Mobilités Sur l’app IDF Mobilités (Android et iOS) Comment l’utiliser Sur un passe physique Depuis un smartphone compatible

Île-de-France Mobilités (Vianavigo) Télécharger gratuitement

Quelles lignes de métro restent ouvertes pendant la Fête de la musique à Paris ?

Par ailleurs, plusieurs lignes restent ouvertes durant toute la nuit à Paris.

Métro 1, 2, 4, 6, 9 et 14 RER A, B, C, D et E Transilien H, J, L, N, P et R

Toutes les stations ne seront pas forcément desservies. Des plans sont mis à disposition pour se repérer, dans Paris ou dans le reste de l’Île-de-France.

Le plan des transports à Paris pendant la Fête de la musique. // Source : Île-de-France Mobilités

