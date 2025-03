Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce mercredi 12 mars 2025, la SNCF met en vente des billets de train Ouigo pour les périodes estivales. C’est le meilleur moment pour trouver ses billets pour l’été à moindre coût, dès 16 €, si vous connaissez déjà vos dates et destinations.

Si vous êtes d’humeur prévoyante, c’est maintenant qu’il faut réserver ses billets de train pour l’été et anticiper ses vacances. Ouigo et la SNCF proposent des billets de train pour des voyages cet été, et jusqu’aux prochaines vacances de Noël. Que vous rêviez déjà d’avoir les pieds dans la Méditerranée, ou d’un week-end à Bruges, c’est le moment de planifier.

Dès le 12 mars 2025, Ouigo ouvre ses ventes pour des trajets en train à partir de 16 €, valables du 5 juillet au 13 décembre 2025 sur plus de 60 destinations à travers la France et la Belgique. Comme toujours, les premiers arrivés seront les mieux servis ! Les prix les plus bas seront en effet disponibles à l’ouverture des ventes.

C’est quoi, ces billets OUIGO ?

Ouigo est la filiale low cost du groupe SNCF, et propose de nombreux billets à prix réduits pour voyager en TGV et en train classique, sur de nombreuses destinations en France. Régulièrement, OUIGO propose des événements promotionnels intéressants pour celles et ceux qui aiment planifier en avance leurs trajets.

Cette vente est, en effet, uniquement pour des billets utilisables entre le 05 juillet et le 13 décembre 2025. Notez toutefois qu’avec l’option OUIGOFLEX, vous pouvez échanger vos billets autant de fois que vous le souhaitez et sans frais supplémentaires, en souscrivant à l’option OUIGOFLEX au moment de l’achat de votre billet. Ce service est facturé 9 € par adulte et est gratuit pour les enfants.

Une idée des trajets qui seront proposés par Ouigo dès le 12 mars // Source : OUIGO

Ces billets OUIGO sont-ils une bonne affaire ?

16 € pour voyager partout en France et jusqu’en Belgique, c’est bien sûr une bonne affaire, à condition d’avoir prévu de voyager en train cet été. Notez tout de même que ces tarifs sont difficiles à obtenir et que, lors de nos recherches ce mercredi, nous avons eu du mal à trouver des billets à 16 €.

Niveau options, deux bagages à main ou un bagage à main et un bagage cabine sont acceptés. Une option pour emporter un ou plusieurs bagages supplémentaires est possible pour 5 € de plus, ainsi qu’une option vélo pour embarquer avec son vélo dans le train. Enfin, l’embarquement avec une poussette est gratuit et les enfants jusqu’à 3 ans inclus voyagent gratuitement sur vos genoux.

Les points à retenir sur cette offre OUIGO :

Des billets à partir de 16 €

Des trajets dans toute la France et même en Belgique

L’option OUIGOFLEX pour changer ses dates si besoin

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !