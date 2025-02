Lecture Zen Résumer l'article

Fin 2025, un métro de nouvelle génération remplacera les anciens wagons de la ligne 10 : le MF19 (Métro Fer appel d’offres 2019). Une de ses particularités est la présence de ports de recharge en USB, pour alimenter son téléphone gratuitement pendant un trajet. Alstom fait néanmoins un choix étonnant : il utilise des connecteurs USB-A.

Mise à jour publiée à 15h : Île-de-France Mobilités a répondu à la sollicitation de Numerama et explique que le délai entre la commande du train et sa livraison explique l’utilisation de l’USB-A. Il est peu probable que le MF19 soit mis à jour en USB-C, même si IdFM est conscient qu’il s’agit du nouveau standard.

Article original, publié à 12h : Des ports USB-A dans une nouvelle ligne de métro ? Si cette proposition peut paraître ordinaire aujourd’hui (même si la quasi-totalité des nouveaux téléphones vendus le sont avec des câbles USB-C vers USB-C, sur directive européenne), elle pourrait devenir obsolète très rapidement, quand la quasi-totalité des usagers auront basculé sur des appareils de nouvelle génération. La logique veut que l’USB-C vers l’USB-C devienne la norme, avec une disparition progressive de l’USB-A (celui rectangulaire).

Le 14 février 2025, Île-de-France Mobilités, la RATP et Alstom ont conjointement dévoilé le MF19, un nouveau métro destiné à remplacer la ligne 10 dès la fin de l’année 2025, puis les lignes 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 et 7. Ce nouveau métro se distingue notamment par son plus grand espace vide, permis par la réduction du nombre de sièges. Une de ses autres nouveautés est l’arrivée de ports USB pour recharger son téléphone, comme le montre cette vidéo du Parisien :

Des nouveaux métros avec de l’USB : une des nouveautés du MF19

Après le métro MP14 sur les lignes 4, 11 et 14 (qui utilise aussi l’USB-A), Île-de-France Mobilités et la RATP se préparent à accueillir le MF19, lui aussi développé par Alstom. Les usagers pourront l’essayer dès l’automne 2025 sur la ligne 10, en attendant un élargissement à d’autres lignes.

Le calendrier de déploiement du MF19. // Source : Île-de-France Mobilités

Dans sa communication officielle, Île-de-France Mobilités fait référence au MF19 comme un métro « confortable, connecté et fiable ». Le connecté fait notamment référence à la présence de ports USB pour recharger ses appareils électroniques, aux écrans dans le métro pour indiquer le nom de la prochaine station, ainsi qu’à un éclairage 100 % LED plus doux.

Ce que le communiqué ne dit pas, c’est la connectique utilisée. La vidéo du Parisien laisse entrevoir un chargeur avec deux ports USB-A, pour alimenter deux appareils simultanément.

Les ports USB du métro MF19. // Source : Le Parisien

De l’USB-A en 2025 : un manque d’anticipation d’Alstom et de la RATP ?

Pourquoi avoir choisi de l’USB-A en 2025 ? Numerama a contacté Île-de-France Mobilités et Alstom pour obtenir une réponse. Le constructeur des wagons n’a pas encore répondu, mais Île-de-France Mobilités nous explique que le calendrier des charges pour le MF19 date de 2016-2017, une époque où l’USB-C était loin d’être un standard. Le délai entre la conception du projet et sa livraison est à mettre en cause ici : le métro de 2025 est un métro imaginé il y a presque une décennie. Pour l’instant, aucune mise à jour n’est prévue pour moderniser les trains, qui devraient bien être livrés en USB-A.

D’ici le déploiement des MF19 sur les lignes 3 et 7 (entre 2031 et 2033), on peut imaginer que l’USB-A sera presque abandonné. Alstom pourra sans doute mettre à jour ses nouveaux métros en USB-C, mais quid des anciennes lignes ? Une mise à jour des blocs de recharge est sûrement possible, mais elle ne sera probablement pas une priorité (notamment parce qu’elle coûtera cher, nécessitera de changer plusieurs composantes électriques et que la recharge dans le métro n’est pas une demande majeure). Ne pas équiper les nouveaux métros en USB-C traduit un manque d’anticipation et une mauvaise compréhension du marché : l’USB-A condamne la partie « recharge » des nouveaux métros à devenir obsolète. C’est aussi un mauvais choix environnemental : il ne faut jamais opter pour une technologie ancienne, surtout quand son remplaçant existe depuis 2015.

Dans les A220-300 d’Air France, on a désormais de l’USB-C. // Source : Numerama

Pour rappel, depuis la fin de l’année 2024, l’Europe oblige les constructeurs à vendre des téléphones qui se rechargent en USB-C. Il n’y a pas d’obligation d’insérer un câble USB-C vers USB-C dans la boîte, mais l’industrie tend de plus en plus vers cette pratique, afin d’avoir un connecteur unique. La plupart des appareils achetés aujourd’hui sont livrés avec de l’USB-C vers USB-C.

Dans les avions modernes, notamment chez Airbus, les compagnies aériennes font le choix de connecteurs USB-A et USB-C, avec les deux ports sur une même prise. La prise USB-C garantit généralement plus de puissance, pour alimenter un ordinateur. L’industrie aérienne semble choisir une trajectoire différente, orientée sur les futurs besoins, et non pas la situation actuelle.

Autre rappel important : faites attention avec les ports de recharge publics. Pensez toujours à refuser le partage des données, afin d’éviter un piratage.

