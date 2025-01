Lecture Zen Résumer l'article

L’application France Identité, qui permet de créer sa carte d’identité virtuelle, se dote d’une nouvelle option pour inclure les billets de train de la SNCF. Un test est en cours.

Il fut un temps où la carte d’identité numérique entraînait des frictions entre la SNCF et l’application France Identité. Mais ça, c’était avant. La validité de l’application a été admise par la Société nationale des chemins de fer française lors des contrôles dans les trains. C’était au printemps dernier. Et depuis peu, il est possible d’en demander plus à France Identité.

En effet, ce lundi 20 janvier 2025 marque le début d’une expérimentation sur les trains TGV Inoui, en attendant une généralisation ultérieure : la possibilité de présenter uniquement l’application aux contrôleurs, non pas pour décliner son identité, mais comme preuve de la bonne possession du titre de transport pour voyager.

Un test en bêta, réservé aux TGV Inoui

Pour l’instant, le test a un périmètre restreint : il se limite aux lignes TGV Inoui et nécessite l’utilisation de l’application dans sa version bêta. Selon les estimations de France Identité, le déploiement à grande échelle de l’option est une question de semaines, le temps d’amasser assez de retours et effectuer d’éventuels ajustements techniques.

Un TGV Inoui. // Source : Guilhem Vellut

Le billet de train apparaît sous la forme d’un code QR que les contrôleurs doivent scanner avec leur appareil. Attention cependant : le contrôle de votre titre de transport avec France Identité ne peut se faire que si le nom, prénom et la date de naissance ont été renseignés à l’achat du billet de train. Il est précisé que ce QR Code est chiffré pour le protéger.

L’emploi de l’application France Identité n’est absolument pas obligatoire. Si vous ne souhaitez pas vous en servir, que ce soit pour décliner votre identité ou présenter votre titre de transport, vous pouvez tout à fait présenter vos documents physiques. L’idée de cette fonctionnalité est de faire gagner du temps et d’avoir moins de papiers à sortir.

