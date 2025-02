Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Depuis quelques jours, Trainline propose une promotion intéressante sur la carte Avantage, qui permet d’économiser sur ces trajets en TGV. Si vous voyagez fréquemment, il ne vous reste que quelques heures pour en profiter. Une bonne nouvelle qui vient s’ajouter à la confirmation du maintien des tarifs plafonnés en 2025.

La carte Avantage de la SNCF est un programme qui permet – 30 % de réduction sur vos trajets en TGV et INTERCITÉS toute l’année. Habituellement proposée au prix de 49 € par an, la carte Avantage se trouve à 44 € sur Trainline avec le code BESTIE. L’offre a débuter le 18 février et prend fin ce 28 février à 23h59 dans la limite des 26 000 codes disponibles.

Comment fonctionne cette carte Avantage TGV INOUI ?

La carte Avantage de la SNCF permet de réduire le coût des trajets en TGV. Elle se décline en trois versions, avec des conditions adaptées à l’âge de l’usager.

Carte Jeune : 12 – 27 ans (30 % de réduction, et -60 % pour jusqu’à 3 enfants) ;

: 12 – 27 ans (30 % de réduction, et -60 % pour jusqu’à 3 enfants) ; Carte Adulte : 27-59 ans (30 % de réduction pour vous + un accompagnant, et -60 % pour jusqu’à 3 enfants) ;

: 27-59 ans (30 % de réduction pour vous + un accompagnant, et -60 % pour jusqu’à 3 enfants) ; Carte Senior : 60 et plus (30 % de réduction pour vous, et -60 % pour jusqu’à 3 enfants) ;

La carte Avantage fonctionne de manière similaire pour toutes ses versions. En principe, elle offre une réduction minimale de 30 % sur les trains TGV INOUI et INTERCITÉS, en 2ᵉ et 1ʳᵉ classe. De plus, elle permet de limiter les tarifs des aux billets en 2ᵈᵉ classe à :

49 € maximum pour les trajets de moins d’1h30 ;

69 € maximum pour les trajets entre 1h30 et 3h ;

89 € maximum pour les trajets de plus de 3h.

Maintien des plafonds de la carte Avantage

Les plafonds tarifaires sont notamment au centre de l’actualité après la diffusion d’un reportage par l’émission Complément d’enquête, qui a mis en lumière un document interne de la SNCF évoquant la suppression de ces derniers — affectant ainsi 5 millions de détenteurs de la carte.

Cette inquiétude semble justifiée au regard des nombreux ajustements tarifaires survenus ces dernières années. Rassurez-vous toutefois, la carte Avantage maintient ses plafonds en 2025. Interrogé suite à la diffusion du document, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a réagi dans la foulée en affirmant que les tarifs seraient maintenus.

La carte avantage est-elle encore intéressante ?

En l’état, la carte Avantage reste donc intéressante tant les prix ont tendance à vite grimper, surtout à la dernière minute. Elle permet en théorie d’être rentabilisée en quelques trajets (trois selon la SNCF), mais en pratique, c’est un peu plus compliqué et cela implique généralement de voyager un certain nombre de fois — et cela dépend aussi largement des trajets en question.

Pourcentage d’économie selon les trajets avec la carte Avantage // Source : Numerama

Cela reste une bonne affaire si vous voyagez régulièrement dans l’année. En ce moment, elle tombe forcément à pic pour les vacances d’hiver, particulièrement si vous êtes en zone A et C. Avec elle, vous pouvez aussi profiter davantage aux bars et de la restauration à bord des TGV. Une réduction de 15 % est accordée sur toutes les formules et menus au Bar des TGV INOUI.

C’est quoi Trainline ?

Bien qu’il ne s’agisse pas de la SNCF, vous pouvez y aller en fermant les yeux. Trainline est un revendeur britannique fiable sur lequel vous pouvez effectuer des réservations de billets de train et de bus auprès d’Eurostar, Thalys, Flixbus, SNCF ou encore Ouigo. Son application est tout aussi utile et offre une bonne alternative à SNCF Connect pour la gestion des billets.

Vous pouvez directement importer votre carte Avantage sur l’application Trainline. À noter qu’elle prend également en charge tout un tas d’autres cartes de réduction et fidélité, qu’il s’agisse de la SNCF, d’Eurostar, Thalys ou d’autres.

Pour en ajouter une nouvelle, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur la page d’accueil puis tapez vos informations de voyage ;

Sélectionnez « passager » et « Cartes et codes de réduction » ;

Sélectionnez votre carte dans le menu ;

Entrez le numéro de la carte pour vous et vos passagers.

