[Deal du jour] Jusqu’au 15 juin 2025, Ouigo propose 10 € de réduction sur ses billets de train pour les moins de 28 ans.

Si vous comptez déjà réserver vos billets de train pour l’été afin d’anticiper vos vacances, c’est peut-être le bon moment d’aller faire un tour sur le site de Ouigo. Le service low cost de la SNCF propose des billets de train pour des voyages cet été. Si vous avez moins de 28 ans, c’est le moment de planifier vos trajets.

Depuis le 27 mai et jusqu’au 15 juin 2025, Ouigo propose 10 € de réduction sur votre prochain voyage avec Ouigo, grâce au code promo 25ETE10 à rentrer au moment du paiement, valable pour un minimum d’achat de 30 €. Le code est valable pour un voyage du 10 juin au 1er septembre 2025 inclus.

C’est quoi, ces billets de train OUIGO ?

Ouigo est la filiale low cost du groupe SNCF qui propose de nombreux billets à prix réduits en TGV et en train classique, sur de nombreuses destinations en France. Cette vente est valable uniquement pour des billets utilisables entre le 10 juin et le 1er septembre 2025.

Vous trouverez des idées de trajet sur le site de Ouigo // Source : Ouigo

Notez toutefois que l’option Ouigoflex, vous permet d’échanger vos billets autant de fois que vous le souhaitez et sans frais supplémentaires. Pensez à souscrire à l’option Ouigoflex au moment de l’achat de votre billet, facturée 9 € par adulte et gratuit pour les enfants.

Ces billets OUIGO sont-ils une bonne affaire ?

Si vous n’avez pas la carte avantage, 10 € de réduction pour voyager partout en France et même jusqu’en Belgique, c’est une bonne affaire — surtout si vous avez prévu de voyager en train cet été. Vous pouvez réserver vos billets et profiter de la réduction seulement sur le site de Ouigo, ou en passant par l’application mobile Ouigo. En plus de l’achat des billets et de votre historique de voyage, l’application vous permet aussi d’ajouter des options pour personnaliser votre voyage et de bénéficier d’informations sur le trafic en temps réel.

Niveau options, deux bagages à main ou un bagage à main et un bagage cabine sont acceptés, mais il existe une option pour emporter des bagages supplémentaires, pour 5 € de plus. Une option vélo est aussi disponible pour embarquer avec son vélo dans le train.

Les points à retenir sur cette offre OUIGO :

10 € de réduction sur les billets Ouigo sur les voyages du 10 juin au 1er septembre 2025

Des trajets dans toute la France et en Belgique

Offre réservée aux moins de 28 ans

