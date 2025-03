Lecture Zen Résumer l'article

Voilà un an que je roule en Volvo EX30, le SUV compact 100 % électrique de la marque sino-suédoise. Je dois avouer être passé par beaucoup d’émotions en raison de bugs gênants. Aujourd’hui, le pire est derrière moi.

Cela fait maintenant un an que je roule à bord du EX30, le petit SUV 100 % électrique de Volvo — cousin du Zeekr X ou encore du Smart #1. En Europe, il rencontre un franc succès, qui ne se reflète pas réellement chez nous. En France, on peut seulement en croiser quelques-uns : j’ai dû en apercevoir 2 ou 3 au maximum depuis son lancement, alors que je ne compte plus le nombre de Renault 5, citadine lancée bien après, sur les routes près de chez moi.

J’ai été séduit par le Volvo EX30 dès sa présentation en juin 2023. Il représentait un idéal à mes yeux : une motorisation électrique puissante, un gabarit raisonnable (bien plus qu’un Tesla Model Y), un look ravageur et une partie logicielle assurée par Google (la meilleure alternative à Tesla). Bref, quelques jours après avoir lu et relu les communiqués de presse, et regardé les vidéos sur YouTube en boucle, j’ai passé commande, sans même avoir vu la voiture de près, encore moins l’avoir essayée.

J’ai donc dû faire preuve de patience avant la livraison, sachant que j’avais opté pour un modèle avec la finition Start (déjà bien dotée) et équipé de la plus grosse des batteries (476 kilomètres, selon le cycle WLTP) alimentant un moteur installé à l’arrière. Le calendrier du bonus écologique m’étant favorable, à l’époque, j’ai finalement reçu un EX30 en déclinaison Plus (finition supérieure, encore mieux dotée), pour le même prix.

Depuis mars 2024, j’ai roulé un peu plus de 20 000 kilomètres, avec majoritairement des courts trajets (moins de 50 kilomètres). J’ai effectué quelques longs voyages (France vers Allemagne, du nord vers le sud de la France), et j’ai même subi un accident (sécurité au top). Suis-je satisfait aujourd’hui ? Oui, mais il m’a fallu essuyer une sacrée dose de plâtres.

Volvo EX30. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Mon bilan après un an en Volvo EX30

Du plaisir

Quand je suis allé chercher mon Volvo EX30, j’étais, je dois bien l’avouer, comme un enfant pressé à l’idée de déballer ses cadeaux de Noël. Ce n’était pas ma première voiture 100 % électrique — j’ai roulé en Renault Zoé et en Mini Cooper SE. Mais aucune des deux ne pouvait m’emmener bien loin (je n’ai jamais dépassé les 150 à 200 kilomètres avec la Mini). Pour le coup, le EX30 est une voiture permettant d’aller suffisamment loin sans se poser de question.

Quand les températures sont clémentes, c’est-à-dire au printemps, l’été et un peu en automne, les 350 à 400 kilomètres sont possibles (avec un mix au niveau des routes). On est plus proche des 300 kilomètres en hiver, mais ce n’est pas un défaut, puisqu’on a tendance à moins rouler à cette période de l’année. En consommation, je suis entre 17 et 18 kWh pour 100 kilomètres — ce qui est conforme aux promesses de Volvo. Quant à la recharge, les infrastructures d’aujourd’hui et les capacités du EX30 font qu’on n’a pas à s’en soucier, en étant un minimum organisé.

Autre point qui me donne le sourire avec le EX30 : son design. Dès que je la vois, même quand j’ai songé à m’en débarrasser à cause des problèmes, je souris naïvement. Le SUV de Volvo est vraiment un beau véhicule et il est difficile de se lasser de ses lignes élégantes, sublimées par cette signature lumineuse inspirée du marteau de Thor (au passage, la nouvelle couleur Sable Dune est à tomber et je regretterai presque de l’avoir loupée). À bord, le confort est irréprochable, même si certains pourront regretter quelques matériaux recyclés à l’aspect peu valorisant et à la durabilité douteuse (ils se rayent vite).

Le Volvo EX30 est encore plus beau en Sable Dune. // Source : Volvo

Enfin, sur la partie plaisir, il faut souligner le comportement routier de ce Volvo EX30, qui assure une bonne accélération pour la sportivité (un peu plus de 5 secondes pour le 0 à 100 km/h), s’appuie sur une direction précise et permet d’enfiler les kilomètres sans sourciller. À conduire, le Volvo EX30 est un pur bonheur et, en prime, le Pilot Assist fonctionne plutôt bien (et mieux qu’au début). Sans oublier le volet de la sécurité, éprouvé via un choc malheureux avec un camion sur une voie rapide : le EX30 est resté dans sa voie.

De la frustration

Si vous suivez Numerama et plus particulièrement la rubrique Vroom, dédiée aux mobilités électriques, alors vous devez être au courant de tout ou partie de mes péripéties avec le EX30. Elles ont été 100 % liées à la partie logicielle : pas de connexion internet pendant plus d’un mois, ouverture de la porte capricieuse, mises à jour à distance impossibles à faire ailleurs qu’en concession, radio qui se coupe, ergonomie perfectible, fonctionnalités manquantes au lancement (CarPlay, clé sur smartphone)…

Tout porte à croire que Volvo a précipité le lancement pour assurer des livraisons rapidement, transformant alors les premiers propriétaires en cobayes. J’étais prêt à accepter ce statut indésirable pendant quelques mois, mais ma patience a atteint ses limites au troisième passage par la concession pour une mise à jour censée pouvoir se faire à distance (un vrai argument d’achat quand j’ai signé). Fort heureusement, elle a corrigé plusieurs points de frustration, sans quoi j’aurais entrepris des démarches pour rendre la voiture, non sans regretter ses qualités qui m’apportent une pleine satisfaction.

Consommation en Volvo EX30. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

De l’espoir

En 12 mois, le bonheur a laissé sa place à la frustration, et un peu à la colère et à la déception. Mais, à présent, c’est l’espoir qui prédomine : CarPlay est arrivé (et fonctionne plutôt bien), la dernière mise à jour a été réalisée chez moi (alléluia) et la clé sur téléphone devrait être disponible d’ici à quelques semaines (je prie). Si le pire est bien derrière moi, alors je m’apprête à passer ces prochaines années au volant d’une voiture qui coche toutes les cases attendues.

Est-ce que je lèverai l’option d’achat à la fin du contrat de LOA ? Tout dépendra de l’évolution du marché et de l’état de santé de la batterie (99,5 % après 20 000 kilomètres). Si un EX30 avec 100 kilomètres de plus est lancé d’ici là, ou si Volvo commercialise un ES30 (berline) ou un EC30 (SUV coupé), alors il y aura matière à réfléchir. L’évolution de la vie pourrait aussi me pousser à passer à la taille au-dessus. En attendant, je suis comblé avec l’EX30, même si j’aurais aimé l’être pendant une année entière.

