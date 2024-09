Lecture Zen Résumer l'article

Propriétaire d’un Volvo EX30 depuis le mois de mars, je n’ai encore jamais pu faire une mise à jour à distance. Les deux premières ont été effectuées en concession et la troisième est victime d’un bug fâcheux.

« Les mises à jour automatiques à distance sont un moyen simple de doter votre voiture des logiciels les plus récents. Pas de visite à l’atelier. Pas d’assistance téléphonique » : voilà ce que dit le site officiel du Volvo EX30, SUV compact 100 % électrique de la marque sino-suédoise. Propriétaire du véhicule depuis plusieurs mois, avec plus de 10 000 kilomètres au compteur, je peux vous assurer qu’il n’y a strictement rien de simple. Sur les quatre mises à jour déployées depuis le lancement, deux ont été réalisées en concession, la troisième a été annulée et la plus récente est actuellement en suspens.

C’est d’autant plus décevant que la dernière en date, numérotée 1.4.2, apporte l’une des fonctionnalités que j’attends le plus : Apple CarPlay — entre autres corrections de bugs et amélioration de l’ergonomie, articulée autour d’un grand écran central (façon tablette qui tourne sous Google). Certains propriétaires du Volvo EX30 ont été plus chanceux que moi et ont pu passer à la version 1.4.2 sans problème.

Dans mon cas, le téléchargement a démarré le 21 septembre avant de rester bloqué pendant plusieurs jours à 91 %. Après plusieurs échanges avec l’assistance, y compris téléphonique, le verdict est tombé par mail : « La version 1.4.2 du logiciel de votre véhicule à distance a été supprimée, une nouvelle version sera bientôt disponible à distance via OTA, vous recevrez une notification pour la nouvelle mise à jour. » On me conseille de patienter ou…. d’aller en concession, encore, et encore (une demi-journée perdue à chaque passage).

L’interface du Volvo EX30 // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Volvo a encore beaucoup à apprendre sur les voitures 2.0

La manière dont sont gérées les mises à jour à distance (OTA) du Volvo EX30 donne l’impression que les ingénieurs du constructeur n’ont jamais eu un smartphone ou utilisé un ordinateur dont le système d’exploitation évolue avec le temps. Car le conducteur n’a jamais vraiment la main sur ce qu’il se produit. Quand une mise à jour est disponible, un petit nuage apparaît à l’écran, signifiant que les fichiers sont en cours de téléchargement (même en roulant). Une fois à l’arrêt, et sous couvert que vous n’avez pas besoin de votre voiture pendant plusieurs minutes, vous pourrez l’installer (comprendre : attendre d’être chez soi, pour ne pas se retrouver dans une situation fâcheuse).

Jusque-là, tout va bien. Sauf qu’on manque de détails sur le fonctionnement et, plus grave, de moyens de gérer le téléchargement et l’installation en cas de souci. Je peux comprendre qu’un téléchargement puisse se figer si la connexion internet est défaillante (ce qui peut arriver sur la route), puis ne plus jamais reprendre. Mais, dans cette situation d’urgence, Volvo devrait nous laisser la possibilité d’annuler manuellement la mise à jour, afin de la relancer dans des conditions plus favorables (quand on est chez soi, pourquoi pas avec la voiture connectée au réseau du domicile). Même l’application n’offre aucune latitude à ce niveau. Bref, ça passe ou ça casse.

Avec un téléchargement bloqué à 91 % et en raison de l’impossibilité de le relancer, je suis obligé de me tourner vers le SAV — la fameuse « assistance téléphonique » vers laquelle je ne suis pas censé me tourner selon le configurateur. À noter que je ne suis pas un cas isolé, sur des pages Facebook où se réunissent plusieurs utilisatrices et utilisatrices du Volvo EX30, les plaintes sont nombreuses. La voiture est d’ailleurs touchée par beaucoup de bugs depuis sa sortie. La situation s’améliore petit à petit, mais certains menacent de se retourner contre leur concession pour publicité mensongère (de mon côté, étant en LOA, j’ai demandé un geste commercial, qui pourrait aboutir à un mois de location gratuit).

Sur Facebook, les plaintes à propos du EX30 se multiplient

Si je pouvais pardonner ces quelques désagréments au lancement, qui se révèle de plus en plus précipité, j’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir signé pour une autre expérience. L’infodivertissement piloté par Google et des mises à jour régulières constituaient selon moi des arguments forts pour ne pas me tourner vers Tesla — qui offre la meilleure expérience tech du marché. Ces bévues logicielles me déçoivent et j’espère que, dans quelques mois, tout fonctionnera parfaitement. Heureusement que le Volvo EX30 est irréprochable sur les points qui comptent, à savoir le design, le confort, la conduite et l’autonomie. Sans quoi, j’aurais regretté mon acquisition qui dépasse quand même 40 000 € en valeur.

