La nouvelle Renault 4 E-Tech est désormais disponible à la commande. Le petit SUV électrique revival de la 4L s’affiche à partir de 29 990 €, hors bonus. Découvrez le détail de ses prix.

La semaine passée, nous apprenions que la nouvelle Renault 4 E-Tech avait reçu le feu vert de l’Ademe pour profiter du bonus écologique. Ce n’était donc qu’une question de jours avant de découvrir ses prix officiels. Le SUV urbain électrique est disponible à la commande depuis ce mardi 4 mars 2025, annonce la marque.

Comme avec la Renault 5, seuls les détenteurs du « R4 R Pass » pourront d’abord passer commande. Pour les autres, il faudra patienter jusqu’au 12 mars.

La Renault 4 électrique débute à moins de 30 000 €

Comme prévu, la Renault 4 électrique coûte légèrement plus en entrée de gamme que la R5. Le constructeur au losange a réussi à contenir le prix de son crossover urbain sous la barre symbolique des 30 000 € (29 990 €, pour être précis). Une fois le bonus écologique minimum de 2 000 € déduit, cela fait passer la facture à 27 990 €.

La Renault 4 E-Tech en version entrée de gamme Evolution. // Source : Renault

À ce prix, vous avez droit à la finition Evolution avec un ensemble moteur/batterie de 120 ch et 40 kWh. De quoi offrir 308 km d’autonomie, selon le cycle WLTP. Pour profiter d’un rayon d’action plus généreux, il faudra se tourner vers la motorisation de 150 ch qui passe à une batterie de 52 kWh offrant jusqu’à 409 km d’autonomie (WLTP). Le prix passe dans ce cas à 33 490 €.

La R4 milieu de gamme, le meilleur choix ?

Il faudra s’y attendre, la majorité des ventes ne se fera pas avec la version entrée de gamme. C’est à partir du milieu de gamme Techno que la Renault 4 est vraiment intéressante. Elle s’affiche au prix fort de 35 490 €, mais gagne le précieux planificateur d’itinéraire et les services connectés de Google pour son info-divertissement. Le crossover reçoit également des barres de toit. Si vous avez été charmé par sa peinture bi-ton pendant le Mondial de Paris en 2024, où elle était exposée, c’est à partir de cette finition que ces teintes sont proposées.

La Renault 4 E-Tech en version intermédiaire Techno. // Source : Renault

Cette version n’est surtout « que » 2 000 € plus chère que la Renault 5 de même niveau. En revanche, la nouvelle R4 électrique offre plus d’espace pour ses occupants et peut emporter plus de bagages, pour une autonomie identique sur le papier. Un choix plus judicieux ?

Les prix par finition de la Renault 4 E-Tech

120 ch – 40 kWh 150 ch – 52 kWh Evolution 29 990 € 33 490 € Techno ❌ 35 490 € Iconic ❌ 37 490 €

