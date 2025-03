Lecture Zen Résumer l'article

Prévue depuis la présentation du modèle, la série spéciale Roland Garros de la Renault 5 est maintenant disponible. Le prix est élitiste : 36 490 €.

« S’il vous plait, les joueurs sont prêts. » Ah, Roland Garros. Le tournoi de tennis incontournable au doux parfum estival. Si Peugeot a été longtemps l’un des partenaires officiels de la compétition (38 ans !), Renault a chipé le contrat à son concurrent en 2022. Impossible d’être passé à côté des pubs mettant en scène la nouvelle R5 et le Scenic électrique avec de la terre battue l’année dernière.

Promise depuis la présentation officielle de la citadine néo-rétro, la série spéciale à l’effigie du tournoi international est désormais disponible à la commande, depuis le 6 mars 2025. Son prix nous a mis un passing longue ligne à la Rafael Nadal.

Des détails esthétiques inédits pour la R5

Dans sa série spéciale Roland Garros, la Renault 5 se décline en quatre coloris : Blanc Nacré, Bleu Nocturne, Noir Étoilé et Gris Schiste Satin. Cette dernière est réservée uniquement à cette édition tennistique. De nouvelles jantes de 18 pouces font également leur apparition, tandis que la carrosserie gagne un logo Roland-Garros au centre d’un motif en « Croix de Saint André », évoquant l’architecture du stade.

La Renault 5 en édition spéciale Roland Garros. // Source : Renault

Le match se poursuit dans l’habitacle avec l’inscription Roland Garros illuminée face au passager avant. La sellerie est faite d’un tissu gris clair accompagné d’un similicuir bleu foncé et est frappée d’un logo du tournoi. Pour achever le set, le vide-poche de la console centrale où se trouve le chargeur à induction est tapissé d’un plastique ocre, comme la terre battue, tandis que le sélecteur de vitesse « s’inspire du grip des raquettes de tennis ».

La Renault 5 en édition spéciale Roland Garros. // Source : Renault

La R5 Roland Garros : dès 36 490 €

Cette R5 Roland Garros se place au sommet de la gamme de la citadine, au-dessus de la finition haut de gamme Iconic 5. Elle est vendue 36 490 € (1 000 de plus qu’Iconic) et est logiquement disponible qu’avec la « grosse » batterie de 52 kWh promettant 409 km d’autonomie (WLTP) et du moteur de 150 ch.

La Renault 5 en édition spéciale Roland Garros. // Source : Renault

Même pour cette série spéciale, le constructeur au losange avait mis en place son système de coupe-file R Pass. Les détenteurs de celui-ci auront donc avantage sur les commandes jusqu’au 11 mars. Mais, à presque 40 000 €, vous ne risquez pas d’en croiser beaucoup. On s’approche quand même des tarifs de voitures d’une autre catégorie, plus puissante et plus endurante (une Tesla Model 3 par exemple). Il nous tarde plutôt d’avoir la version Five à 25 000 €.

