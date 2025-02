Lecture Zen Résumer l'article

Un designer indépendant répondant au nom de Maltese Design a imaginé ce que donnerait une version buggy de la Renault 4 électrique. Un doux parfum d’été bien agréable en cette saison hivernale.

Les voitures françaises ont souvent eu leur lot de bizarreries. Dans les années 1980, la Renault 4 s’est transformée en véritable voiturette de plage grâce au travail du carrossier breton Car Système, il s’agissait de la JP4.

Quasiment 50 ans plus tard, le designer indépendant Maltese Design a publié sur son compte Instagram sa réinterprétation de ce fameux modèle en repartant de la nouvelle Renault 4 électrique.

La R4 en mode plage

Cette interprétation moderne de la Renault JP4 suit exactement la recette du modèle originel. Pour profiter au mieux du plein air, le toit a disparu et laisse place à un arceau, rejoignant le sommet du parebrise et les ailes arrière. De quoi pouvoir transporter facilement sa planche de surf et partir à l’assaut des vagues.

La Renault JP4 des années 1980 réimaginée par Maltese Design // Source : Maltese Design

Les portes ont également sauté, remplacées par des panneaux de carrosserie échancrés qui conservent tout de même les emboutissages de la Renault 4 E-Tech. À l’arrière, puisque le toit a été retiré, l’ouverture du coffre se fait désormais sur le côté, comme certains 4×4 ou la feue Renault Kangoo Be Bop. Une roue de secours vient se fixer sur la portière.

La Renault JP4 des années 1980 réimaginée par Maltese Design // Source : Maltese Design

C’est logiquement l’avant qui reste le plus fidèle au modèle de base. En revanche, sur la Renault 4 de Maltese Design, la calandre fait office d’écran pouvant afficher des messages. On peut ainsi lire sur le rendu 3D : « Il fait beau, on va à la plage ? » ou encore « Après le surf, on boit une bière ? ».

La Renault JP4 des années 1980 réimaginée par Maltese Design // Source : Maltese Design

D’ailleurs, les yeux avisés auront remarqué le dessin d’une grenouille sur la plaque d’immatriculation. En Italie, le pays d’origine de Maltese Design, la JP4 était commercialisée sous le nom de « Frog », d’où la présence du batracien.

De la place pour 4

À l’intérieur, hormis le double écran, rien n’a été laissé pour compte par le designer. Le volant adopte un look plus rétro avec son moyeu rectangulaire et ses deux branches, tandis que l’inscription « 4 » sur l’habillage face au passager a laissé place à une grenouille.

La Renault JP4 des années 1980 réimaginée par Maltese Design // Source : Maltese Design

Si l’ancienne JP4 pouvait seulement accommoder deux personnes à bord, il est possible de partir à l’assaut du sable fin à quatre dans cette 4L de plage 2.0. Les sièges sont individuels et ajourés, sans doute pour laisser mieux l’air circuler. Pour quand le temps se couvre, la Renault 4 peut se couvrir d’une toile, protégeant ainsi les occupants de la pluie.

La Renault JP4 des années 1980 réimaginée par Maltese Design // Source : Maltese Design

On espère que ces rendus en 3D taperont dans l’œil de Renault et pourquoi pas donner lieu à un véritable concept-car, comme le constructeur français aime tant.

