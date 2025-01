Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau Tesla Model Y est sur le point d’arriver. À l’approche de la nouvelle version de son best-seller, le constructeur propose ainsi 4 000 € de remise sur presque toutes les versions du SUV. Une offre cumulable avec le bonus écologique qui permet d’obtenir une jolie ristourne.

Dévoilé vendredi 10 janvier sur le marché asiatique ainsi qu’en Australie, le nouveau Tesla Model Y « Juniper » se fait encore attendre en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, son arrivée apparaît plus qu’imminente.

D’après les journalistes allemands d’Handelsblatt s’appuyant sur des sources proches du dossier, la production du SUV électrique à l’usine de Grünheide près de Berlin devrait commencer ce mardi 14 janvier. Mais qui dit nouveau modèle dans les tuyaux, dit offres promotionnelles sur le modèle encore au catalogue.

Jusqu’à 8 000 € de réduction

Eh oui, afin d’écouler au mieux les stocks, Tesla a lancé une campagne de remise sur son modèle best-seller. Le Model Y voit ainsi son prix baisser de 4 000 €. L’offre est disponible sur l’intégralité de la gamme du SUV excepté de la motorisation entrée de gamme Propulsion.

Il faudra donc se tourner à minima vers la version Propulsion Grande Autonomie pour profiter de la ristourne du constructeur. D’ordinaire vendue à partir de 46 990 €, cette dernière passe donc à 42 990 €, hors déduction du bonus écologique. C’est 2 000 € de moins que la variante Propulsion standard.

Ça ne s’arrête pas là, puisqu’en ajoutant l’aide de l’État (de 2 000 € à 4 000 € selon les revenus), il est possible dans le meilleur des cas de faire tomber la facture à 38 990 €, soit donc 8 000 € de réduction.

Acheter tout de suite ou attendre ?

Toute la question est de savoir : faut-il oui ou non, sauter sur l’occasion ? S’agissant d’un restylage, les évolutions entre les deux modèles sont en grande partie esthétiques (et donc subjectives) d’après ce qu’on a pu découvrir sur les sites asiatiques.

Tesla devrait faire progresser l’autonomie de son Model Y, mais cette hausse se contiendrait à une dizaine de kilomètres en plus. Rien de très perceptible à l’usage. Comme à son habitude, la marque américaine ne devrait proposer que deux versions au lancement : Propulsion et Grande Autonomie à transmission intégrale. Leur autonomie respective s’élèverait à 466 km et 551 km selon le cycle WLTP. Si l’autonomie maximale est votre critère n° 1, l’actuel Model Y en version Grande Autonomie Propulsion (à 42 990 € donc), est un « meilleur » choix, car il offre dans la théorie jusqu’à 600 km (WLTP).

Enfin, il est bon de souligner que cette campagne de remise est valable sur les Model Y neufs « livrés jusqu’au 31 mars 2025 inclus ». Il devrait donc y avoir encore le temps de voir ce que donnera la future version du SUV et se faire un avis définitif.

