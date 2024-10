Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le vélo électrique pliant de Decathlon est pratique pour circuler en ville et pouvoir prendre les transports, ou simplement le ranger chez soi. Avec 200 € de réduction, le E Fold 500 est bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur VAE pliant de Decathlon ?

Le vélo électrique pliant Btwin E Fold 500 de Decathlon est normalement vendu 1 099 €. Il est en ce moment proposé sur le site de la marque au prix de 899 €.

C’est quoi, ce vélo pliant ?

Le Btwin E Fold 500 est un vélo électrique compact, capable de se plier sur lui-même pour adopter des dimensions de 84 × 73,5 cm x 46 cm. Malgré un poids de 21,4 kg, le E Fold 500 est un engin facile à transporter une fois plié, et qui convient parfaitement pour celles et ceux adeptes du transport intermodal. Vous pourrez aussi le ranger dans votre intérieur plus facilement qu’un vélo classique.

Son système de pliage est simple et rapide, mais nécessite tout de même un petit coup de main. Une fois l’habitude prise, une trentaine de secondes suffisent pour plier ou déplier le vélo, grâce à des leviers intuitifs pour verrouiller les charnières, pédales comprises. Une fois plié, une poignée placée sous la selle permet de prendre le deux-roues sans trop de difficulté.

À ce prix, ce VAE pliant est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix, si toutefois un vélo pliant vous intéresse. Le Btwin E Fold 500 embarque un moteur de 250 Wh qui délivre un couple de 35 Nm, couplé à une transmission Shimano Tourney à six vitesses. L’assistance est suffisante pour ne pas ressentir le poids du vélo, et vous pourrez compter sur plusieurs modes de puissance, dont Éco, Normal et Boost. Le moteur, situé dans la roue arrière, n’est pas très puissant, mais vous permet d’atteindre la vitesse de 25 km/h plus ou moins rapidement. Vous pourrez aussi franchir de petites côtes, à condition d’avoir le vent dans le dos.

Vous retrouverez un porte-bagage, une béquille, des garde-boue avant et arrière ainsi qu’un écran de contrôle à LED qui indique le mode d’assistance choisi ou l’autonomie restante. Concernant cette dernière, la batterie amovible de 252 Wh offre une autonomie jusqu’à 50 km en mode Éco. En mode Boost, l’autonomie ne dépassera pas les 30 km.

