[Deal du jour] Pour faire de belles balades de printemps hors des sentiers battus, le Riverside 100 E est un excellent choix, surtout lorsqu’il est en promotion.

Qu’est-ce qui est mieux qu’un vélo pour circuler en ville ? Un vélo pour circuler en ville et en campagne. Avec les beaux jours qui arrivent, l’envie d’enfourcher un vélo tout chemin se fait sentir. Décathlon possède une grande gamme de VTC électriques, dont certains vendus à des prix raisonnables, comme le Riverside 100 E, actuellement en promotion.

Le VTC électrique Riverside 100 E est normalement vendu à 999,99 €. Il est en promotion sur le site de Décathlon au prix de 799,99 €.

C’est quoi, ce VTC de Decathlon ?

Le Riverside 100 E est un vélo tout chemin électrique au style à la fois classique, mais avec des courbes modernes, notamment au niveau de son cadre bas courbé qui épouse la batterie. Que ce soit pour rouler en ville ou pour des balades à la campagne, le deux-roues est parfaitement maniable, grâce à sa très bonne ergonomie. Vous oublierez vite son poids d’une vingtaine de kilos une fois le guidon en main. Les poignées ergonomiques BTWIN assurent de plus un excellent grip.

Niveau confort, la selle trekking Gel et les suspensions de 63 mm offrent un bon amortissement des chocs, à condition de ne pas y aller trop fort sur les nids de poules ou les chemins trop accidentés. Des pneus anti-crevaison de 28 pouces permettent toutefois de rouler sur des terrains de campagne sans trop craindre les vibrations. Les freins à disque mécaniques procurent quant à eux un freinage progressif sans à-coups, idéal pour les excursions hors de la ville, comme sur les routes goudronnées.

À ce prix, est-ce que ce VTC électrique de Decathlon vaut le coup ?

Moins de 800 € pour un VTC électrique de Décathlon, aussi à l’aise en ville qu’en campagne, c’est une excellente affaire. Son moteur brushless 250 W au couple maximum de 42 Nm situé dans la roue arrière offre une assistance suffisante pour circuler en ville. Il faudra fournir un peu d’huile de coude pour les chemins moins praticables, notamment dans les côtes raides. Le vélo vous propulsera à une vitesse maximale de 25 km/h, et s’accompagne de plusieurs modes de conduite. Vous trouverez un mode Boost pour une assistance maximale, ainsi qu’un mode Éco, plus doux, pour une autonomie prolongée.

Niveau autonomie d’ailleurs, comptez jusqu’à 70 km dans les conditions optimales (mode d’assistance, météo, poids de l’utilisateur, état de la route). Avec le mode d’assistance Boost et le vent de face, comptez seulement 40 km. Enfin, vous trouverez un écran LED, rétro-éclairé, et des éclairages avant et arrière.

Les points à retenir sur le Riverside 100 E :

Un VTC pour la ville et la campagne

Une bonne autonomie de 70 km dans de bonnes conditions

Un superbe design et une ergonomie tout aussi bonne

