[Deal du jour] Si vous souhaitez transporter vos enfants ou des affaires, et circuler en ville, un vélo cargo électrique est un deux-roues recommandé. Ça tombe bien, le Decathlon Longtail R500E est moins cher pendant les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur ce vélo cargo électrique ?

Le vélo cargo Decathlon Longtail R500E est habituellement vendu 2 999 €. Pour les soldes d’hiver, vous le trouverez au prix de 2 499 € sur le site de Decathlon.

Vous pouvez aussi, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo cargo ?

Le Decathlon R500E est un vélo électrique longtail de type cargo, avec une structure allongée à l’arrière pour transporter un ou deux enfants, ou diverses affaires. Le vélo est relativement bien conçu et procure un bon sentiment de sécurité pour les passagers, avec cadre en aluminium solide du côté de la personne au guidon et des barres de maintien robustes pour les personnes à l’arrière.

Avec une longueur totale de 2,20 m pour un poids de 38 kg, le vélo n’est pas des plus faciles à conduire. Heureusement, le vélo est globalement maniable, grâce à une bonne ergonomie générale. La conduite est aussi très confortable, malgré l’absence de suspension à l’arrière. Il conviendra d’éviter les routes accidentées et les trottoirs pour préserver le confort des passagers. Les pneus de 26 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière procurent une bonne adhérence ainsi qu’une stabilité rassurante. Niveau sécurité toujours, les freins à disque hydraulique Tektro assurent un freinage puissant et progressif par tous les temps.

Louise et Jules sont heureux sur leur vélo cargo, mais ils ne savent pas que papa les conduit chez le dentiste // Source : Décathlon

À ce prix, ce VAE de Decathlon est-il une bonne affaire ?

Moins de 500 €, c’est une excellente affaire et c’est une économie qui permet d’investir dans plusieurs accessoires indispensables, comme les coussins pour les passagers, un siège bébé, ou des sacoches. Côté équipements, vous retrouverez tout de même des gardes-boue, une béquille centrale, un pare-jupe à l’arrière, un panier à l’avant, ainsi que des repose-pieds pour les enfants, en plus des barres de maintien. Le moteur de 250 watts délivre un couple de 58 Nm pour une assistance jusqu’à 25 km/h. La transmission par chaîne à 8 vitesses offre un passage des vitesses fluide.

Niveau autonomie, le Longtail R500E embarque une batterie amovible de 672 Wh qui couvre une distance de 90 km en mode Éco. D’autres modes sont présents, dont le mode Normal, qui fournit une assistance jusqu’à 180 % en plus de l’effort sur les pédales, ainsi que le mode Power qui délivre une assistance jusqu’à 300 %, idéale pour les côtes.

