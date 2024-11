Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les vélos de la gamme Nakamura d’Intersport sont des modèles aux bonnes performances. À l’occasion de la période de pré Black Friday, Intersport propose des réductions sur ses vélos électriques, comme avec le Nakamura Crossover XV 200 € moins cher.

C’est quoi, cette promotion sur VTC électrique ?

Le VTC électrique Nakamura Crossover XV est normalement vendu 2099,99 € sur le site d’Intersport. Il est en ce moment en promotion pour le mois du Black Friday au prix de 1 899,99 €.

Vous pouvez le comparer à d'autres modèles sur notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2024.

C’est quoi, ce VAE d’Intersport ?

Le vélo électrique Nakamura Crossover XV possède un design à cadre ouvert à enjambement bas, fidèle à la gamme des Nakamura d’Intersport, avec des lignes élégantes et un coloris marron plutôt discret. Il se décline en trois tailles : S, M et L et son ergonomie se situe entre un vélo urbain et un VTT. Ce n’est pas le meilleur vélo en matière de maniabilité et de confort. En cause : un guidon un peu rigide soutenu par des poignées peu confortables pour les longues balades.

Mais malgré son poids de 25,1 kg et son côté un peu sec, il convient parfaitement pour un usage urbain au quotidien. La fourche avant absorbe efficacement les chocs, y compris sur les terrains les plus accidentés. Les pneus de 27,5 pouces apportent quant à eux une bonne adhérence. La selle Sport Confort est agréable, même pendant une longue balade, surtout avec la position courbée du cintre. Niveau sécurité, les freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière procurent un bon sentiment de sécurité et permettent un arrêt efficace, mais manquent de précisions durant les descentes sur chemins.

À ce prix, ce vélo tout chemin est-il une bonne affaire ?

200 € d’économie, sans les aides de l’État, c’est une très bonne affaire pour un VTC polyvalent, à l’aise en ville comme pour les randonnées. Son moteur Naka E-Power Max de 250 W développe un couple de 100 Nm. le vélo d’Intersport délivre une bonne puissance, et quatre niveaux d’assistance électrique sont présents ainsi que neuf vitesses. La puissance délivrée permet d’atteindre facilement les 25 km/h et l’assistance est fluide. Notez la présence d’un mode d’assistance automatique qui s’adapte à votre pédalage en temps réel.

Sa batterie intégrée de 460 Wh permet une autonomie de 80 km en fonction de la route et du mode d’assistance choisi. Au rang des accessoires, vous trouverez un porte-bagage qui supporte un poids de 40 kg.

