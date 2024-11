Lecture Zen Résumer l'article

La responsabilité de l’accident mortel survenu à Paris en 2021, impliquant une Tesla Model 3, incombe au conducteur, qui a paniqué. L’Autopilote n’était pas engagé, et aucune défaillance technique n’a été constatée.

En décembre 2021, soit il y a quasiment trois ans, un chauffeur de taxi a perdu le contrôle de sa Tesla Model 3 dans les rues de Paris, faisant un mort et plusieurs blessés. S’en est suivie une enquête pour déterminer ce qu’il s’est passé, doublée d’une plainte contre Tesla, le conducteur accusant le constructeur américain d’une défaillance technique. L’entreprise avait vite écarté cette hypothèse.

Constatant l’emballement de sa voiture, l’intéressé a indiqué avoir tenté de freiner, mais son véhicule Tesla n’aurait pas réagi. Ce n’est pas ce que conclut l’ultime rapport technique publié le 21 novembre. Les enquêteurs, qui corroborent d’autres analyses, ont statué : « La cause principale de l’accident a été l’incapacité du conducteur à comprendre son erreur d’appui sur la pédale d’accélérateur au lieu de la pédale de frein. Paniqué par une telle accélération, il n’a pas pu réagir à son environnement ni tenter une action pour remédier à cette accélération, y compris enlever le pied de l’accélérateur. »

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Les voitures assemblées par Tesla sont équipées de l’Autopilote, un ensemble d’aides à la conduite qui permettent d’assurer sérénité et sécurité quand on prend le volant. Par exemple, le véhicule peut freiner à votre place s’il détecte un obstacle que vous n’auriez pas vu. Mieux, dans des conditions limitées en Europe et sous votre vigilance, il peut aller d’un point A à un point B, gérant l’accélération et le maintien dans la voie sans intervention humaine.

L’Autopilote peut facilement être la cible des critiques quand il y a un drame, puisqu’il devient facile d’accuser la voiture Tesla d’une défaillance technique lié à ces assistances poussées. Cela a été le réflexe du chauffeur de taxi pour se dédouaner, accusant le système de freinage et mettant en avant le bloquage de l’accélération. L’enquête le fait mentir, déjà parce que l’Autopilote n’était pas actif au moment des faits. Ensuite, parce que l’accident s’est produit en raison de son comportement au volant et de sa « méconnaissance (…) du fonctionnement et des performances du véhicule ».

Concrètement, sa Tesla a utilisé le frein d’urgence au milieu de l’avenue d’Ivry, sans doute parce qu’il roulait déjà trop vite car il n’y avait manifestement aucun obstacle (système AEBS, ou Automated emergency braking system) — le système est parfois trop sensible. On peut écarter un éventuel freinage fantôme, phénomène qui n’a lieu qu’avec l’Autopilote actif. Suite au freinage, sa réaction a été d’écraser la pédale d’accélérateur, ce qui a désactivé l’AEBS et augmenté fortement la vitesse de la Model 3.

Pris de panique, le chauffeur n’a pas retiré son pied de la pédale et s’est déporté sur la piste cyclable pour éviter de percuter les voitures devant lui. À 118 km/h, il fauche mortellement un premier cycliste. À 140 km/h, il détruit du mobilier urbain, « dont un container à verre », faisant alors une vingtaine de blessés. Sa course se terminera « après le choc avec un véhicule utilitaire léger dans le carrefour avec la rue de Tolbiac ».

