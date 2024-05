Lecture Zen Résumer l'article

Suite à une accélération « incontrôlée » de sa Tesla, un chauffeur de taxi avait causé un accident mortel à Paris en 2021. Les conclusions d’enquête des experts n’ont pourtant pas constaté de défaillance du système allant dans ce sens.

Les accidents spectaculaires impliquant des voitures Tesla font souvent grand bruit. C’était le cas de ce terrible accident ayant tué un cycliste et blessé 21 personnes à Paris en décembre 2021. Derrière un emballement médiatique prompt à accuser la voiture électrique de Tesla d’avoir causé le drame, les conclusions de l’enquête n’arrivent finalement pas à la même conclusion.

C’est un article du Parisien du 23 mai qui met en lumière le rapport d’enquête des experts, indiquant qu’ils n’ont pas constaté de défaillance technique de la voiture.

Les accidents les plus spectaculaires sont souvent imputables au conducteur

Dans les faits qui se sont déroulés à Paris en 2021, une Tesla Model 3 s’est retrouvée à accélérer jusqu’à 142 km/h dans les rues parisiennes avant de heurter mortellement un cycliste, et de finir sa course dans d’autres véhicules après avoir heurté un lampadaire. Le chauffeur de taxi au volant de la voiture, avec des membres de sa famille à bord, a indiqué avoir tenté de freiner sans succès. Il a déposé une plainte contre Tesla jugeant que la voiture responsable de l’accident.

Les conclusions des experts ne corroborent pas le témoignage du chauffeur. Aucune trace d’action sur le frein n’a été enregistrée par la voiture, qui conserve toutes les données de conduite, et aucune trace sur les lieux de l’accident ne semble confirmer cette hypothèse. L’avocate du chauffeur veut demander une contre-expertise pour contester les conclusions de cette enquête.

Extrait video de l’accident Tesla en Chine // Source : Capture Youtube

Cette conclusion n’est pas sans rappeler un autre accident qui s’est déroulé en Chine en novembre 2022. Un Model Y s’est retrouvé à accélérer fortement jusqu’au moment du crash. Le conducteur avait accusé la voiture d’avoir accéléré seule. L’enquête avait ensuite prouvé que le conducteur était à l’origine de l’accélération et qu’il n’avait pas actionné le frein. Le conducteur avait fini par se rétracter. D’autres accidents de la sorte ont également été enregistrés ailleurs dans le monde, dont de nombreux accidents assez impressionnants aux États-Unis.

Une situation à distinguer d’accidents avec l’Autopilot

D’autres procès aux États-Unis sont toujours en instruction pour déterminer si Tesla a une responsabilité dans des accidents, parfois mortels, impliquant la conduite assistée nommée Autopilot (conduite autonome de niveau 2). Mais le cas de l’Autopilot, qui précipite la voiture contre un obstacle, est à différencier de ces Tesla hors de contrôle, qui accélèrent sans pouvoir freiner jusqu’à l’accident. Les aides à la conduite nécessitent la supervision permanente du conducteur, or certains clients de la marque se fient un peu trop dans les capacités de conduite autonome des Tesla.

Test du FSD v10.69 par les premiers testeurs // Source : Extrait vidéo de James Locke sur Youtube

Des soupçons de défaillances du système de freinage des Tesla ont quand même émaillés ces dernières années. Jusqu’à présent, le constructeur américain n’a jamais été inquiété. Les problèmes de ce type ont souvent mené à reconnaître une mauvaise utilisation du véhicule par le conducteur, qui tentait de se dédouaner en accusant l’électronique du véhicule.

Un problème logiciel ou mécanique n’est jamais à exclure, mais les preuves récentes ne vont pas dans ce sens. Il ne faut pas oublier que les Tesla enregistrent les différentes actions du véhicule, ce qui permet de retracer les différents incidents rencontrés par la voiture avant l’accident.

Il convient, par contre, d’arrêter de stigmatiser systématiquement les accidents Tesla. Parmi les nombreux accidents recensés chaque année – dans lesquels 3 170 personnes ont perdu la vie en France en 2023, selon le bilan de la sécurité routière – les constructeurs sont rarement mis en cause pour une défaillance, et ce, avant même les résultats de l’enquête. L’erreur de conduite humaine reste majoritairement la cause des accidents.

Les voitures électriques sont rapidement stigmatisées lors d’accidents spectaculaires, il n’y a pourtant pas forcément de raisons pour le faire. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter Watt Else pour mieux comprendre les évolutions de la mobilité électriques.

