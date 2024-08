Lecture Zen Résumer l'article

Après seize jours de compétition, les JO de Paris 2024 prennent fin officiellement aujourd’hui. Comme pour l’inauguration, cette fermeture des Jeux Olympiques prévoit d’être festive avec une grande cérémonie de clôture. L’événement final sera bien entendu retransmis en direct, voici où et sur quelle chaîne suivre ce point final.

C’est aujourd’hui la fin des épreuves pour les quelques milliers d’athlètes des plus de 200 délégations présentes aux Jeux olympiques de Paris. Cependant, avant que la ville ne se prépare pour le début des Jeux paralympiques, prévu pour le mercredi 28 août 2024, Paris a décidé de marquer la fin de cette première partie des festivités avec éclat. En effet, une cérémonie de clôture des JO se tiendra ce dimanche, promettant de célébrer les médailles et les moments inoubliables de ces jeux.

Où et quand regarder la cérémonie de clôture des JO ?

Toujours assez mystérieuse pour le moment, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques aura lieu dans quelques heures.

Où se déroule la cérémonie de fermeture des JO 2024 ?

Bien qu’on en sache assez peu sur la programmation, on sait surtout qu’elle est prévue ce dimanche 11 août 2024 à partir de 21h au Stade de France. Le spectacle qui marquera officiellement la fin des Jeux olympiques parisiens devrait durer plus de deux heures, jusqu’à 23h15 en théorie.

Où acheter des places pour la cérémonie de clôture des JO ? Au moment de la rédaction de cet article, le jeudi 8 août, des places sont encore disponibles pour assister à la cérémonie de clôture. Comptez cependant 250 € pour un billet catégorie D et jusqu’à 1 600 € pour les meilleures places…

Visibilité réduite : 250 € ;

Catégorie C : 600 € ;

Catégorie B : 1 100 € ;

Catégorie A : 1 600 €.

Les chaînes pour regarder la cérémonie de clôture des JO 2024

Le niveau de production de la cérémonie d’ouverture à la TV laisse présager qu’il pourrait être intéressant de regarder chez soi la cérémonie de clôture, pour apprécier chaque moment avec plus de visibilité — et ce, gratuitement. Comme pour l’inauguration, l’évènement sera retransmis en direct à la télévision sur plusieurs chaines :

Tom Cruise, Billie Eilish : Que nous réserve la cérémonie de fin des Jeux Olympiques Paris 2024 ?

On en sait peu pour le moment sur les détails de cette cérémonie. Sur le site officiel, on retrouve une mention assez énigmatique. Au programme : « Comme un souvenir indélébile, cette cérémonie de clôture olympique sera empreinte d’audace, de fraternité et d’émotion. Au cœur du Stade de France, les athlètes du monde entier représenteront une dernière fois leurs pays dans un incroyable moment de célébration et de partage. Les yeux rivés vers la flamme, l’émotion sera immense au moment de refermer le grand livre olympique de Paris 2024 », peut-on lire sur le site de réservation.

La bande-annonce de la cérémonie de clôture ne laisse pas deviner beaucoup plus d’informations. En revanche, on peut s’attendre à ce que cet évènement, nommé « Records », soit dans le même esprit que la cérémonie d’ouverture, puisque le metteur en scène Thomas Jolly est de retour.

Cérémonie de clôture des JO 2024. // Source : Paris 2024

On peut s’attendre à la mise en scène d’un monde futuriste dystopique, dans lequel les Jeux auraient disparu. Pour le moment, quelques rumeurs sont confirmées, comme la présence de Tom Cruise en tant que porteur de flamme, afin de symboliser le relais de Paris à Los Angeles, où se tiendront les prochains JO d’été en 2028. On s’attend évidemment à une cascade spectaculaire, dont l’acteur Hollywoodien a le secret.

Pour l’ambiance musicale, les groupes français Phoenix et Air devraient être présent également. Billie Ellish, Snoop Dogg ou encore les Red Hot Chili peppers pourraient également être de la partie, selon nos confrères américains de Variety.

Dans les grandes lignes, la cérémonie de clôture promet d’être plus standard et moins longue que l’ouverture spectaculaire en plein cœur de Paris. Cette fois-ci, l’événement se déroulera dans un cadre propre au jeux : le Stade de France. Bonne nouvelle, les prévisions météorologiques annoncent un temps plus clément, ce qui devrait contribuer à une soirée agréable pour les spectateurs et les participants.

