Du 15 juillet au 11 septembre (avec une trêve de 19 jours entre les Jeux olympiques et paralympiques), une partie de la route en région parisienne est réservée aux taxis, aux bus et aux véhicules accrédités pour les JO de Paris 2024. Sur le périphérique, le message n’est pas encore bien passé.

Depuis plusieurs mois, les automobilistes et les motards voient apparaître des inscriptions « 2024 PARIS » sur les routes. Dans certains cas, des poteaux sont également installés entre différentes voies, quitte à provoquer la fermeture provisoire de certains accès. Des panneaux « Paris 2024 – Véhicules autorisés » ont également été installés, ils indiquent que les nouvelles voies sont interdites aux automobilistes « normaux » entre le 15 juillet et le 3 août, puis entre le 22 août et le 11 septembre.

Au total, pendant les Jeux olympiques, 185 km de voies habituellement accessibles à tous sont réservés aux véhicules spéciaux. Les personnes prises en flagrant délit (par la police ou par des radars) sur les voies Paris 2024 risquent une amende de 135 euros.

Lundi 15 juillet, les voies Paris 2024 sont entrées en vigueur. Les Parisiens et les Parisiennes ont-ils reçu le message ? Nos premières observations révèlent que non.

Les voies Paris 2024 dans Paris. // Source : Ministère des transports

Combien d’amendes sur la route en ce premier jour de Paris 2024 ?

Lundi matin, en scooter, l’auteur de cet article a pris le périphérique pour se rendre à la rédaction de Numerama. La bonne nouvelle pour lui est que la circulation n’a pas encore explosé. Malgré plusieurs embouteillages, le périph’ n’est pas totalement saturé.

En revanche, il y a une mauvaise nouvelle pour les organisateurs des JO : malgré l’allumage du panneau PARIS 2024 pour la première fois, plusieurs automobilistes semblent se moquer totalement des règles (ou les méconnaître). Nous avons vu plusieurs camions et véhicules individuels sur la voie de gauche, ainsi que plusieurs motos dont les conducteurs n’ont pas compris qu’ils n’avaient désormais plus droit à la voie de gauche et à l’inter-files. Si les radars sont actifs dès le 15 juillet (c’est normalement le cas), les amendes seront certainement nombreuses.

Le panneau Paris 2024 est allumé, mais il y a plusieurs véhicules à gauche. // Source : Numerama

Sur notre route, le phénomène est également à l’œuvre sur les quais de Bercy, malgré la présence de nombreux policiers. La voie PARIS 2024, cette fois-ci à droite, était régulièrement empruntée par des voitures et des camions. Même chose dans l’autre sens, où la circulation était à l’arrêt, y compris sur la voie Paris 2024. Bref, il va falloir faire un peu plus de pédagogie.

Qui a le droit de rouler sur la voie Paris 2024 ? Quid des motos et des scooters ?

Les voies Paris 2024 sont réservées aux véhicules accrédités, aux taxis (et pas aux VTC qui sont nombreux à vouloir quitter Paris pendant les JO), aux bus, aux véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules de secours. Toutes les autres personnes s’exposent à une amende de 135 euros, qui peut être automatisée grâce à l’installation de radars avec des caméras sur le bord de la route.

Dans les deux sens, la voie de gauche était occupée normalement lundi matin. // Source : Numerama

Et les deux roues dans tout ça ? Ils sont les grands absents de la communication du gouvernement, malgré de très nombreux changements. Les motos et les scooters sont soumis à la même interdiction que les voitures, avec l’interdiction totale de rouler sur les voies Paris 2024. Pire, sur les routes où la voie Paris 2024 est à gauche (périphérique ou autoroute par exemple), l’inter-files entre les deux voies de gauche est interdite. Elle est officiellement déplacée entre les deux voies de droite, mais, le 15 juillet, personne ne semblait au courant de cette subtilité.

Le panneau en bleu Paris 2024 rappelle l’interdiction, au même titre que l’inscription au sol sur la voie de droite, mais des automobilistes ignorent la consigne. // Source : Numerama

Et les vélos et les trottinettes ?

Si les vélos et les trottinettes ne sont pas concernés par le périphérique et les autoroutes, ils pourront croiser des voies Paris 2024 dans la capitale. Là encore, malgré l’absence de communication, l’usage de la voie Paris 2024 leur est complètement interdite. La règle pour les vélos est donc… de rouler au milieu, au risque de fâcher les automobilistes qui tolèrent déjà mal la cohabitation avec les cyclistes. Il y a encore du travail pédagogique.

