Charger une Tesla en heures creuses ne devrait pas être difficile, mais malheureusement, le constructeur américain ne simplifie pas la tâche de ses conducteurs. Le système natif est un vrai piège et il n’existe à ce jour qu’une seule méthode simple pour le contourner, sans passer par des achats ou du bricolage.

Dans les choix d’améliorations du logiciel de Tesla, Elon Musk a priorisé l’ajout d’un coussin péteur à la possibilité de gérer facilement une recharge en heures creuses. C’est un des défauts majeurs de l’application Tesla, censée servir de compagnon de route pour les conducteurs. En mars 2024, il est toujours impossible de charger simplement sa Tesla en heures creuses, et ce, de manière stricte.

Alors, pourquoi écrire un guide à ce sujet ? Parce qu’une technique détournée existe. Elle n’est pas parfaite, elle ne fonctionnera pas dans toutes les conditions, mais elle fait le travail en attendant que la roadmap de Tesla colle de nouveau un petit peu plus avec la réalité des besoins des clients.

Charger une Tesla en heures creuses : la seule technique simple qui fonctionne

Pour charger une Tesla en heures creuses, et strictement en heures creuses, vous aurez besoin d’une Tesla (évidemment), d’un lieu de charge qui capte internet et d’un iPhone ou un iPad. Le pack Connexion Premium n’est pas obligatoire. Comme Tesla a eu l’excellente idée de libérer quelques parties de son application, il est désormais possible d’intégrer des tâches aux Raccourcis proposés par iOS, le système d’exploitation des iPhone et des iPad.

En très gros, vous allez devoir créer un raccourci qui se déclenche à 5h59 et demande à la charge de se couper et un autre raccourci qui se déclenche à 22h01 et demande à la charge de se lancer.

Créer le raccourci pour lancer la charge de la Tesla

Ouvrez l’application « Raccourcis »

Touchez le « + » en haut à droite

Touchez « Ajouter une action »

Tapez « Tesla » dans la barre de recherche

Touchez l’action « Démarrage/arrêt de la recharge » dans la sous-catégorie Contrôles du véhicule

Touchez « Début/fin » et choisissez « Démarrer »

Touchez « Choisir un véhicule » et sélectionnez la Tesla que vous souhaitez paramétrer

Renommez le raccourci en touchant son nom en haut et nommez le « Démarrage de la recharge »

Appuyez sur OK

Les étapes pour créer un raccourci Tesla. // Source : Capture d’écran Numerama

Créer le raccourci pour arrêter la charge de la Tesla

Ouvrez l’application « Raccourcis »

Touchez le « + » en haut à droite

Touchez « Ajouter une action »

Tapez « Tesla » dans la barre de recherche

Touchez l’action « Démarrage/arrêt de la recharge » dans la sous-catégorie Contrôles du véhicule

Touchez « Début/fin » et choisissez « Stop »

Touchez « Choisir un véhicule » et sélectionnez la Tesla que vous souhaitez paramétrer

Renommez le raccourci en touchant son nom en haut et nommez le « Arrêt de la recharge »

Appuyez sur OK

Automatiser le lancement de vos deux raccourcis

Ouvrez l’application « Raccourcis »

Appuyez sur le « + » en haut à droite

Choisissez « Heure de la journée »

Dans la sous-partie « Quand », choisissez « Heure de la journée » et mettez l’heure de début de vos heures creuses (l’offre Tempo ou les heures creuses d’EDF démarrent à 22h)

En bas de l’écran, choisissez de répéter « Tous les jours » et cochez « Exécuter immédiatement » (sinon l’automatisation vous demandera une confirmation, ce n’est pas le but). Vous pouvez cocher « Me prévenir lors de l’exécution » pour avoir une notification.

Touchez « Suivant » en haut à droite et choisissez votre Raccourci « Démarrage de la recharge »

Refaites la même chose en choisissant l’heure de fin de vos heures creuses (l’offre Tempo ou les heures creuses d’EDF se terminent à 06h00) et associez votre Raccourci « Arrêt de la recharge »

Régler l’automatisation d’un raccourci. // Source : Capture d’écran Numerama

Et voilà ! Vos deux raccourcis donneront l’instruction à votre Tesla de lancer une charge à 22h (préférez 22h01) et d’arrêter la charge à 06h (préférez 5h59). La limite de charge que vous avez configurée sera respectée et ne sera pas dépassée. Si vous avez choisi de limiter à 80 % et que la voiture n’a pu recharger qu’à 75 %, elle s’arrêtera à l’heure indiquée. De même, si vous perdez de la batterie dans la journée (mode Sentinelle), elle ne chargera pas avant la reprise des heures creuses. Contrairement aux deux options natives de l’application Tesla, qui, rappelons-le, ne permettent que de choisir le début de la charge ou la fin de la charge et jamais les deux.

Pourquoi l’option Heures Creuses de Tesla est un piège

Dans l’onglet « Planifier » de l’application Tesla, vous trouverez une option « Charge en heures creuses ». Si vous vous dites que cela simplifie largement tout le tutoriel ci-dessus, vous avez malheureusement tort. En cochant cette case, vous pouvez seulement dire à votre voiture de « se charger en heures creuses, pour un départ à une heure dite, en respectant la fin des heures creuses définies ». Cela ne prend pas en compte le début des heures creuses.

Si vous arrivez avec 30 % de batterie chez vous un soir à 18h et que vous avez coché cette case, la voiture calculera combien de temps il lui faut pour arriver à la limite de charge définie, jusqu’à la fin des heures creuses. Sauf que si le temps calculé dépasse, elle commencera à charger avant le début des heures creuses. Sur une offre Tempo EDF, ce petit couac répété peut avoir une incidence colossale sur votre facture d’électricité, si la voiture décide de consommer quelques heures en jour rouge.

L’option heures creuses de Tesla est idiote. // Source : Capture d’écran Numerama

Dans l’onglet « Planifier » de l’app, section Recharge, vous trouverez une case qui pourrait aussi vous tromper : en la cochant, elle permet de définir un début des heures de recharge. Si vous choisissez de la cocher et que vous indiquez 22h pour faire correspondre aux heures creuses, vous verrez que le réglage évoqué précédemment s’est décoché.

En bref, Tesla vous laisse uniquement le choix de dépasser les heures creuses avant leur début ou après leur fin. Mais pas de charger uniquement sur cette période qui permet de faire des économies.

