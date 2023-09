Après Citroën et Opel, c’est Fiat qui propose une nouvelle déclinaison de la Citroën Ami. Si l’Opel avait déjà donné un peu plus de caractère à cet engin de mobilité électrique, la version italienne a trouvé comment lui offrir plus de charme. Mais à ce prix, vaut-elle le coup ?

Avec trois ans d’avance sur la version de Fiat, Citroën devrait continuer à dormir sur ses deux oreilles. La Fiat Topolino ne devrait pas battre de sitôt le record des ventes de l’Ami — plus de 35 000 unités écoulées en Europe. Pour autant, Fiat a probablement trouvé une recette pour rendre encore plus désirable ce petit quadricycle électrique sans permis. Sauf que son prix catalogue en Italie est bien plus élevé que celui de la Française — un positionnement inattendu.

En quelques changements esthétiques légers, Fiat a quand même réussi à donner un coup de jeune à cet engin. C’est encore plus flagrant sur sa déclinaison « dolce vita », la cousine plus chic de l’Ami Buggy. Topolino peut-elle gagner le match face à l’Ami ?

Quelles différences entre Citroën Ami et Fiat Topolino ?

La base technique reste identique entre les deux modèles. Fiat Topolino est toujours un quadricycle 2 places à moteur électrique, bridé à 45 km/h et accessible dès 14 ans en France. Le modèle offre toujours une autonomie de 75 km et il se recharge sur une prise secteur en moins de 4h.

Fiat Topolino // Source : Fiat

Les dimensions aussi sont assez similaires, mais la version Fiat Topolino est sensiblement plus grande : 2,53 m de long contre 2,41 m pour Citroën Ami. L’Italienne est aussi 1 cm plus large et 1 cm plus haute que sa cousine française.

Ce sont essentiellement des détails stylistiques qui changent entre les deux versions, mais ces quelques modifications réussissent assez bien à cette Topolino. La première chose qui saute aux yeux, c’est le coloris choisi par Fiat, qui est vraiment très sympa. C’est un vert amende assez original nommé « verde vita ». Les autres modifications les plus marquantes sont :

De nouveaux feux avant et arrière ;

Rétroviseurs au style vintage ;

Des éléments chromés sur la face avant et arrière ;

Des enjoliveurs de roue originaux ;

Un pare-soleil pour le toit vitré de la version berline ;

Le porte-bagage sur le coffre façon anciens cabriolets ;

Des accessoires intérieurs inédits (comme le ventilateur portatif, le sac de voyage et la gourde isotherme).

Intérieur de la Fiat Topolino // Source : Fiat

À la différence de la Citroën qui jouait beaucoup sur l’ambiguïté, avec une ressemblance entre l’avant et l’arrière de l’engin, la Fiat Topolino marque une différence plus nette. Topolino est plus à l’image de l’ancienne Fiat 500 des débuts.

À partir de 7 543 € en Italie, probablement autour des 10 000 € en France

L’Italie sera très certainement le premier marché, et le plus gros, pour cette Fiat Topolino. Le modèle électrique y est vendu 7 543 € (bonus italien déduit, soit environ 30 % en moins). Hors Bonus, cette variante italienne s’affiche donc plus cher que Citroën Ami qui débute à partir 6 025 € (bonus déduit). Avec ce lancement, Fiat communique surtout sur le tarif en location de 39 €/mois sur 48 mois, après un apport d’approximativement 2 600 €.

Cela signifie que sans le bonus italien, cette Fiat Topolino est commercialisée en Italie à 9 890 € (prix catalogue). Si elle arrivait en France à ce tarif, avant déduction du bonus de 900 €, elle serait bien plus chère que sa concurrente locale. Le charme à l’italienne se paye apparemment au prix fort.

La version Dolce Vita bat largement l’Ami Buggy

Même si l’équipe Numerama a eu un coup de cœur pour l’Ami Buggy, la version Topolino Dolce Vita propose aussi un petit quelque chose qui tient du coup de cœur.

Fiat Topolino Dolce Vita // Source : Fiat

Il s’agit d’une version découvrable et sans porte (alors que l’Ami de Citroën en a deux), qui ne manque pas de style. Parmi les accessoires optionnels et spécifiques à cette version, il y aura une douchette pour pouvoir se rincer en sortant de la plage. Si ça, ce n’est pas le détail qui tue.

Fiat n’a pas encore communiqué de tarif, ni de disponibilité de cette version concurrente de l’Ami Buggy. Elle pourrait bien faire chavirer les cœurs comme l’a fait sa cousine française avec ses deux éditions limitées.

