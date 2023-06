Que vaut la Citroën Ami Buggy, commercialisée en édition limitée en France ? Numerama l’a testée pendant une matinée, sur les petites routes ensoleillées de la Seine-et-Marne.

Après la Citroën Ami, voilà l’Ami Buggy. Après avoir commercialisé seulement 50 exemplaires de son petit véhicule électrique en 2022, Stellantis est revenu plus fort cette année avec 800 modèles de la version « baroudeuse » de son Ami, la Buggy, vendus dans toute l’Europe. Les 430 exemplaires réservés à la France se sont arrachés en deux heures.

L’Ami Buggy est un véhicule électrique qui plafonne à 45 km/h, pensé pour être le « véhicule » d’appoint de ceux qui ont les moyens d’avoir un véhicule d’appoint. Il s’agit ainsi surtout des familles avec une maison secondaire ou qui ont des ados ayant besoin de se déplacer sur quelques kilomètres par jour.

Le coup marketing génial de Citroën

Citroën nous a proposé d’essayer l’Ami Buggy pendant une matinée près de Fontainebleau dans le 77. Nous n’avons pas hésité longtemps : la dernière fois que Numerama a essayé une Citroën Ami, la vidéo a accumulé plus de 200 000 vues sur YouTube — montrant l’intérêt de nos lecteurs et lectrices pour le sujet des nouvelles mobilités.

La grande différence, c’est que l’Ami Buggy reste pour l’instant une édition très limitée, ce qui rend le test du produit moins pertinent que pour l’Ami, toujours disponible à la vente — comptez toutefois plusieurs mois d’attente. À plus de 10 000 euros l’engin, la Buggy est un mélange de produit luxueux et de coup marketing exceptionnel : une solution de mobilité pratique et adorable (car, oui, on l’a adorée), qui donne l’impression de s’évader alors même que l’on plafonne à 45 km/h.

La Citroën Ami Buggy. // Source : Numerama/Thomas Ancelle

À l’heure où les solutions de mobilité électrique se développent, les véhicules comme l’Ami, qui assument un certain côté « cheap », peuvent être bénéfiques pour paver la voie vers un monde de consommation moins tape-à-l’œil et plus raisonnable. Le pari de Citroën est pour l’instant gagnant : le constructeur va doubler ses capacités de production pour correspondre à la demande. Quant aux Citroën Ami Buggy, il n’est pas prévu, pour l’instant, d’en produire de nouveaux exemplaires.

