800 exemplaires de la nouvelle version de l’Ami Buggy de Citroën ont été mis à la vente en Europe : tout a disparu en 10 heures. Il faut dire que le petit véhicule électrique connait un immense succès depuis son lancement, qu’il s’agisse de cette édition limitée ou de la Citroën Ami devenue culte.

Le record n’a pas été battu, mais la prouesse est notable : 800 exemplaires de la My Ami Buggy de Citroën ont été écoulés en dix heures, à travers l’Europe, a vanté le groupe Stellantis dans un communiqué, le 21 juin 2023. La veille, Citroën mettait en vente ce nouveau modèle électrique en édition limité, reconnaissable par son coloris gris-vert et ses accessoires jaune fluo.

Ne l’appelez pas « voiture », mais « solution de mobilité » ; le constructeur y tient. La Citroën Ami Buggy est une itération de la Citroën Ami, petit véhicule carré 100 % électrique qui s’est déjà écoulé à 35 000 exemplaires depuis 2020.

D’abord regardé d’un œil circonspect, l’engin qui plafonne à 45 km/h s’est fait une place dans le foyer de nombreuses familles — notamment celles qui ont les moyens d’acheter un véhicule d’appoint pour les courtes distances. Il s’agit d’un modèle sans permis, que l’on peut conduire à partir de 14 ans. On retrouve d’ailleurs beaucoup d’exemplaires aux abords de certains lycées fréquentés par les ados de classes supérieures.

Une Ami Buggy et une Ami côte à côte. // Source : Numerama/MT

Tout le monde s’arrache l’Ami (et l’Ami Buggy)

L’Ami Buggy est une sorte de grande sœur baroudeuse, avec son toit ouvrant et son absence de portière. En juin 2022, Stellantis avait mis en vente 50 exemplaires en édition (très) limitée, comme pour tâter le terrain. Résultat : tout était parti en 18 minutes. Numerama avait retrouvé certains modèles sur Le Bon Coin au double du prix, certains poussant le bouchon jusqu’à la barre des 25 000 euros.

À l’origine, l’Ami Buggy avait été présenté comme un concept-car pour les vadrouilleurs, sans portière ni barrière. Le modèle final semble plus sécurisé — bien que la loi ne l’y obligeait pas, nous précise Citroën — avec une rambarde solide de chaque côté du conducteur et du passager.

Stellantis parlait à l’origine de la mise sur le marché de 1 000 Ami Buggy : le groupe a finalement décidé d’en réserver 200 qui « seront vendus physiquement en point de vente pendant l’été en Turquie, au Maroc et dans les DOM-TOM », dixit le communiqué. « La Belgique s’est démarquée en écoulant 65 My Ami Buggy en moins de 9 minutes, la France avec 300 My Ami Buggy vendus en 1 heure et l’Espagne avec le client le plus rapide qui a réalisé l’ensemble du parcours d’achat en seulement 1 minute et 10 secondes. »

L’Ami Buggy est commercialisée à partir de 10 500 euros, contre 7 790 euros pour l’Ami classique, bien qu’elles partagent de très nombreux points communs. La version originale n’est pas vendue en édition illimitée, mais on parle actuellement de sept mois d’attente pour en recevoir une. Toutefois, Citroën nous explique avoir récemment doublé ses capacités de production pour pouvoir répondre à la demande, française et européenne.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.