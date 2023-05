Fiat a annoncé sa nouvelle solution de mobilité 100 % électrique : la Topolino. Son design riquiqui évoque tout de suite la Citroën Ami, véritable carton sur son segment.

On s’en est beaucoup moqués au début, mais force est de reconnaître que la Citroën Ami connait un franc succès — y compris dans sa version Buggy. Cet engouement inattendu pour les petites voitures 100 % électriques donne naturellement des idées aux autres constructeurs. À cet effet, Fiat annonce, dans un communiqué diffusé le 31 mai, la Topolino, décrite comme « la plus belle façon d’électrifier les villes ».

Présentée dans un coloris vert d’eau très tendance qui tranche avec son look rétro, la Topolino ressemble à un bébé Fiat 500, la citadine la plus populaire de la marque italienne. Et il est donc difficile de ne pas faire le parallèle avec la Citroën Ami, voire avec la Micro Microlino. Les mensurations exactes ne sont pas précisées, mais la photo laisse peu de place aux doutes : pour se faufiler dans les ruelles étriquées de Rome (ou de Paris), la Topolino sera parfaite.

Fiat Topolino Citroën Ami

Que sait-on de la Fiat Topolino ?

Pourquoi le nom Topolino ? Topolino fait référence au surnom de la première Fait 500. Topolino est le nom italien de Mickey, et veut dire « petite souris ». Ce qui correspond bien à un petit véhicule.

Fiat ne s’est pas montré très bavard sur les caractéristiques techniques de la Topolino. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’un quadricycle tout électrique, soit un véhicule qui, normalement, ne nécessite pas le permis pour être conduit (à condition de ne pas dépasser une vitesse maximale de 45 km/h, entre autres critères de puissance). Parmi ses cibles, Fiat vise les familles et les citadins, mais aussi les plus jeunes. C’est un autre point commun avec la Citroën Ami.

On devrait dès lors retrouver des performances assez proches entre les deux concurrentes. En termes d’autonomie, la Citroën Ami offre jusqu’à 75 kilomètres d’utilisation en une seule charge et peut faire le plein en quatre petites heures sur une prise normale. La Topolino ne sera pas pensée pour les longs parcours, mais fera amplement l’affaire pour les petits trajets quotidiens. Elle devrait surtout offrir une maniabilité exemplaire dans les endroits exigus. Enfin, des quadricycles comme l’Ami présentent des arguments de sécurité supplémentaires par rapport à un deux-roues. Pour certains parents, c’est un point qui compte.

Il sera en tout cas intéressant de comparer les deux modèles quand on en saura davantage sur la fiche technique de la Fiat Topolino. L’information la plus importante restera le prix. La Citroën Ami est proposée à partir de 8 390 €, hors bonus écologique. Ce n’est pas une petite somme, et Fiat pourrait jouer là-dessus en se montrant plus agressif.

