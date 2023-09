La version améliorée de la Tesla Model 3 donne un petit coup de vieux à sa grande sœur la Model S : autonomie, technologie embarquée, confort… Elle lui vole toutes ses spécificités, ou presque.

Plus qu’un coup dur pour la concurrence, la nouvelle génération de la Model 3 risque peut-être de faire des dégâts au sein même de la famille Tesla. En observant l’évolution du design et des équipements de la version améliorée de la Model 3 lancée ce 1er septembre 2023, on peut se demander ce qu’il va rester à sa grande sœur, la Tesla Model S.

Autonomie, confort acoustique et technologies embarquées ont fait l’objet d’une attention toute particulière sur la nouvelle mouture de la Model 3. Même la nouvelle face avant de la Model 3 brouille un peu les frontières établies entre Model S et Model 3.

Autonomie : le match devient serré

Dans sa version Grande Autonomie, la Model 3 revue et corrigée offre selon le choix des jantes entre 629 et 678 km wltp. C’est une autonomie en hausse par rapport aux 614 km de la précédente version. Le travail sur l’aérodynamisme porte ses fruits.

Face à cette nouvelle Model 3, les autonomies de la Model S, dans sa version Dual Motor, ne creusent plus autant l’écart. La Model S affiche quand même entre 634 et 723 km, mais pour le double du prix de la Model 3. En plaçant ceci sous le spectre du meilleur rapport autonomie/prix, c’est la Model 3 Grande Autonomie qui remporte le match. La version standard en propulsion n’a pas vraiment à rougir des performances proposées pour son prix.

Un écran pour les places arrière

Comme sur la Tesla Model S, la nouvelle génération de Model 3 intègre un petit écran de 8 pouces pour permettre aux passagers situés à l’arrière de contrôler la climatisation et certaines applications de divertissement du Tesla Theater, comme YouTube ou TikTok.

C’est une super nouvelle pour les futurs propriétaires de Model 3, mais cela nivelle un peu par le bas pour ceux qui ont acquis une Tesla Model S à plus de 100 000 €. Surtout que les matériaux et le confort de l’assise ont aussi été retravaillés, pour une meilleure qualité perçue du modèle entrée de gamme de Tesla.

Une meilleure insonorisation de la Model 3

Tesla a pris en compte les critiques des clients de la première Model 3. La marque a corrigé plusieurs éléments pour améliorer la réduction des bruits ambiants. De nouveaux joints de portes et des vitres feuilletés : voilà deux évolutions qui ne paraissent pas forcément sexy sur un communiqué de presse, mais qui ont un impact fort au quotidien.

Tesla a revu sa copie pour mieux insonoriser l’habitacle de la Model 3, y compris au niveau des suspensions et des pneumatiques. Mais, alors, que reste-t-il à la Model S ?

Model S : avantage sur l’espace à bord, la taille des coffres et la version Plaid

Avant, la Model S se distinguait par son capot allongé et ses nouveaux feux. Cependant, là encore, la Model 3 vient quelque peu brouiller les frontières entre le haut de gamme et l’entée de gamme. Heureusement, la longueur du véhicule et la forme des poignées aideront un peu à faire le distinguo en un coup d’œil sur la route.

Forcément, même si la nouvelle Model 3 a grandi de 2 cm, elle reste quand même bien moins grande et logeable que la grande berline de Tesla. Cela se ressent aussi sur le coffre, enfin les coffres. Il ne faut pas oublier le frunk disponible sur les deux modèles.

La Model 3 adopte la philosophie « no comodo » initiée par les Model S et X. Pour le moment, difficile de dire si c’est une brillante idée à ce niveau-là. Au moins la Model 3 n’est pas proposé avec le volant Yoke. Cela va donc rester une spécificité de la Model S (et X).

Il n’y a pas de version Performance sur la nouvelle Model 3 pour le moment. Pour ceux qui veulent se retrouver au volant d’une berline puissante, il n’y a que la Model S Plaid pour vraiment s’amuser. Il faudra sinon s’orienter vers le Model Y Performance, si vous voulez succomber à la mode du SUV.

La Model S vient de voir son prix baisser le 1er septembre et passer en dessous de 100 000 €. Avec ces nouveaux tarifs, la version Plaid devient même un peu plus accessible.

Model S Dual Motor : 94 990 €

Model S Plaid : 109 990 €

Cela reste quand même bien supérieur à ce que propose la Model 3 2023 :

Model 3 Propulsion : 42 990 €

Model 3 Grande Autonomie : 50 990 €

Il restera à tester la nouvelle Model 3 sur la route pour pouvoir juger les améliorations et confirmer si elle détrône en partie sa grande sœur.

