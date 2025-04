Lecture Zen Résumer l'article

Présenté en février dernier, le Thermomix TM7 est disponible à la vente depuis ce lundi 7 avril. Avant de se jeter sur cette nouvelle génération, passons en revue les grandes avancées de ce modèle par rapport au Thermomix TM6.

Le Thermomix TM7 était initialement attendu en 2021, selon certaines rumeurs, soit deux ans après la sortie du TM6. Cependant, il a finalement fallu attendre 2025 pour son lancement. Après des années d’attente, Vorwerk a finalement révélé devant sa secte ses fans son nouveau modèle le 14 février 2025. Au programme, ceThermomix TM7 fait peau neuve avec un tout nouveau style, davantage au gout du jour, mais surtout intègre de l’intelligence artificielle à son bord.

Il est disponible à l’achat depuis ce lundi 7 avril en passant directement sur le site officiel de Vorwerk.

Le comparatif technique entre le Thermomix TM7 vs TM6

Thermomix TM7 Thermomix TM6 Taille d’écran tactile 11 pouces (100 % tactile)

6,8 pouces (tactile avec molette) Capacité du Bol 2,2 L, revêtement en plastique noir strié 2,2 L, acier inoxydable Modes de cuisson 12 fonctions et 25 modes de cuisson 12 fonctions et 18 modes de cuisson Température max 160°C 160°C Intelligence artificielle ✔️ ❌ Profils utilisateurs ✔️ ❌ Puissance moteur 2000 W

500 W synchrone 1500 W Bruit du moteur 30 dB(A) et jusqu’à 50 dB(A) 63 dB(A) et jusqu’à 75 dB(A) Commande vocale ✔️ ❌ Poids total 8,2 kg 7,95 kg Abonnement Cookidoo 60 €/an 60 €/an Prix 1 599 € 1 499 €

Thermomix TM7 vs TM6 : les changements majeurs entre les deux modèles

Après six années de développement, Vorwerk a eu le temps d’affiner de nombreux aspects de son robot cuiseur multifonction. Le TM7 apporte des des améliorations notables en matière de design, d’interface utilisateur, de fonctionnalités de cuisson et de logiciel, tout en préservant les fondamentaux du TM6.

Un design plus actuel

Pour commencer, ce nouveau modèle fait peau neuve par rapport au TM6. On retrouve des lignes affinées qui donnent l’aspect d’un bol plus long, bien qu’il conserve les mêmes dimensions — un design qui n’est pas sans rappeler le Thermomix Friend, une extension du TM6.

Le design du Thermomix TM6 Le design du Thermomix TM7

Au-delà de son design, le TM7 adopte un nouveau revêtement en plastique noir strié, remplaçant la couleur blanche de son prédécesseur. Ce matériau entoure le bol en acier inoxydable, un choix stratégique qui offre une meilleure isolation thermique tout en réduisant les risques de brûlures lors de la manipulation du bol chaud.

Un écran bien plus grand

Cette nouvelle apparence dénote également part la taille de l’écran qui gagne pas moins de 10 centimètres au niveau de ces dimensions. On retrouve ainsi un écran de 11″ (27cm) contre un écran de 6,9″ (17cm) pour l’ancien modèle. Ce dernier est entièrement tactile et se passe enfin de la molette, un élément central de contrôle du TM6 qui permettait de régler la vitesse, valider les commandes, lancer les programmes ou encore naviguer dans l’interface.

La taille de l’écran fait partie d’ailleurs des changements majeurs et permet de gagner non seulement en lisibilité, mais aussi en intuitivité avec la suppression de la molette.

L’interface du Thermomix TM7 est entièrement tactile // Source : Vorwerk

Le TM7 est dopé à l’IA

Face à l’engouement croissant pour l’intelligence artificielle, Vorwerk a choisi d’intégrer la technologie dans son nouveau Thermomix TM7. La promesse derrière cette intégration : une optimisation des recettes en fonction des ingrédients disponibles et des préférences culinaires du profil de l’utilisateur. Bien que les détails précis ne soient pas encore dévoilés, on peut s’attendre à des recommandations personnalisées et à une adaptation intelligente des recettes. Une première pour un robot de cuisine, mais à voir si la technologie trouve vraiment sa place dans un appareil de ce genre au quotidien.

D’autre part le Thermomix TM7 prend désormais en charge la commande vocale. Toutefois, la fonctionnalité n’arrivera pas dès la sortie du modèle pour la simple et bonne raison qu’elle devrait fonctionner non pas depuis l’appareil via un microphone intégré, mais à travers un smartphone ou une tablette via l’application Cookidoo (la plateforme payante de recettes Thermomix). En effet, il faudra se munir de son téléphone pour parler à son robot cuiseur — ce qui peut être un véritable inconvénient lorsque l’on cuisine et qu’on a potentiellement les mains sales.

Un bol de la même taille qui gagne en fonctionnalité

Pour ce qui est du bol, pas d’augmentation de la capacité, le Thermomix TM7 reste adapté aux petits foyers avec ces 2,2 litres. Cependant, il apporte une nouveauté plutôt intéressante : celle de pouvoir faire cuire jusqu’à 100 °C avec le couvercle ouvert. En ce qui concerne la température maximale, le modèle reste à 120 °C avec le couvercle fermé, tout comme son prédécesseur. Il propose toutefois un nouveau mode de brunissage à 160 °C.

Ce nouveau TM7 devient plus silencieux que l’ancienne génération tout en améliorant la puissance de son moteur. Le moteur synchrone de 500 W, jusqu’à 2000 W de puissance, pousse les décibels à 30 dB(A) en vitesse minimale et 50 dB(A) en vitesse moyenne contre 63 dB(A) sur le TM6. À voir si les valeurs restent les mêmes avec le bol ouvert.

Le bol du Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

De nouveaux accessoires et des pertes de compatibilité…

Qui dit nouveau modèle dit aussi nouveaux accessoires. Ce Thermomix TM7 arrive avec une nouvelle spatule plus longue et plus large. Le panier vapeur Varoma gagne également en taille avec 45 % de volume.

Toutefois, il y a un hic : ce modèle perd la compatibilité avec deux accessoires du TM6 : le Découpe-Minute, qui servait à râper les aliments, mais aussi le Thermomix Sensor, la sonde de cuisson connectée conçue pour fonctionner avec le TM6.

Le prix ?

Ce nouveau modèle n’arrive pas avec la meilleure des nouvelles puisque son prix de lancement augmente de 100 € par rapport à l’ancien modèle et passe ainsi à 1 599 €, contre 1 499 € pour le TM6.

Ce tarif peut être un véritable frein lorsqu’on sait que d’autres modèles concurrents de Xiaomi (849 €) ou Silvercrest de Lidl (429 €) sont proposés à des prix bien inférieurs.

Après avoir été lancé en précommande via un formulaire d’inscription, le Thermomix est enfin disponible. Mais ne vous attendez pas à ce que l’achat soit une formalité : le site officiel vous propose un « atelier culinaire » pour découvrir le modèle, Vorwerk oblige.

