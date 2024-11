Les contrats d’assurance pour les voitures thermiques et électriques sont globalement similaires. Mais certaines options peuvent vous sauver la mise si vous roulez en électrique.

Les voitures électriques continuent de gagner du terrain dans l’Hexagone. Entre un généreux bonus écologique et un marché de l’occasion en plein essor, de plus en plus de Français décident de passer le cap. Si, comme ces automobilistes, vous envisagez de rouler à l’électrique, commencez dès à présent à regarder les assurances dédiées à ce type de véhicules.

Certains organismes comme L’olivier prévoient des options spécifiques pour faire baisser la facture en cas d’usure, de panne ou d’accident du véhicule. Retour sur les critères à ne surtout pas manquer pour son assurance voiture électrique L’olivier.

Thermiques vs électriques : des contrats similaires en apparence

Au moment de souscrire à une assurance automobile, il faut habituellement choisir entre un contrat au Tiers, au Tiers Confort (intitulé variant selon les compagnies d’assurance) et Tous Risques. Premier point positif, ces formules sont aussi proposées aux propriétaires de voitures électriques. Mais doit-on suivre la même logique qu’avec une thermique pour faire son choix ?

Si votre véhicule a plus de sept ans, que vous roulez peu ou qu’il n’est presque plus coté à l’Argus, l’assurance au Tiers peut s’avérer intéressante. Attention toutefois, car en cas d’accident où vous seriez en faute, les dommages sur votre véhicule ne sont pas pris en charge.

Il n’existe pas un contrat d’assurance automobile électrique optimal. Tout dépend du véhicule et de l’usage qui en est fait. // Source : Vitali via Unsplash

Si la formule Tiers Confort reprend les mêmes garanties en cas de collision, elle vous protège en complément contre les bris de glace, le vol, l’incendie et même les catastrophes naturelles. Face aux évènements climatiques récents et les dégâts subis par de nombreux automobilistes à travers la France, cette option permet d’aborder les épisodes orageux plus sereinement.

Si vous recherchez une tranquillité à toute épreuve, rien ne vaut l’assurance Tous risques. Voici les principales situations pour lesquelles ce type de contrat est recommandé :

votre véhicule est neuf ou récent (moins de cinq ans) ;

il s’agit d’une voiture haut de gamme, encore hautement cotée à l’Argus ;

vous la conduisez au moins une fois par semaine ;

vous prévoyez de réaliser de longs trajets avec cette voiture, pour le travail, les loisirs ou les vacances ;

vous souhaitez une couverture à toute épreuve, au-delà de la seule collision avec des tiers.

L’une des principales forces d’un contrat Tous risques est de protéger l’assuré en toutes circonstances. Vous reculez sur un poteau, vous rayez votre voiture, vous ouvrez trop brutalement votre portière depuis un garage étroit : tous les frais de réparation et de carrosserie induits sont pris en charge (après déduction de la franchise éventuellement prévue au contrat).

Une palette d’options dédiées à la batterie

La batterie est le composant principal d’une voiture électrique, et c’est aussi le plus cher. Malgré ce coût, la batterie n’est pas indestructible, bien au contraire. Une charge rapide systématisée ou des températures extérieures trop extrêmes peuvent entrainer une usure prématurée et une baisse de sa capacité maximale.

Si avoir sa propre borne de recharge est idéal, les Français sont encore peu équipés sur ce point. // Source : Zaptec via Unsplash

Tout conducteur de voiture électrique doit donc se préparer à expérimenter une panne ou un remplacement de batterie. Heureusement, les compagnies d’assurance comme L’olivier prévoient des options spécifiques pour vous faciliter la vie quand cela se produit :

l’assistance, le dépannage et le remorquage pour les pannes, crevaisons, accidents ou incendie subies à son domicile ou en déplacement ;

la prise en charge du remplacement de la batterie en cas d’usure ou d’accident ;

le prêt d’un véhicule le temps des réparations.

Les câbles et adaptateurs peuvent attirer les voleurs en raison de l’évolution du cours du cuivre. Aussi, certains assureurs comme L’olivier proposent aussi des options spécifiques pour les assurer contre le vol.

Des réseaux de réparateurs agréés

En cas d’accident avec un véhicule thermique, il est possible de faire jouer la concurrence et d’obtenir les meilleurs tarifs pour ses réparations, ou simplement faire appel à son garagiste de confiance habituel. Avec une voiture électrique, la tâche s’avère plus compliquée.

Les réparateurs doivent justifier de compétences particulières, encore rares sur le marché. Entre le nombre réduit de prestataires et des pièces détachées plus coûteuses que sur une thermique, le moindre accro peut mettre votre patience et votre porte-monnaie à rude épreuve.

Oubliez les garages traditionnels, un réparateur spécialisé dans les véhicules électriques s’impose. // Source : Maxim Hopman via Unsplash

Il est donc essentiel d’opter pour une compagnie d’assurance disposant d’un large réseau de garages partenaires. Certains établissements comme L’olivier vous avancent même les frais de réparation si vous confiez votre véhicule à l’un de ses professionnels agréés.

Vous avez ainsi la garantie de tomber sur un professionnel compétent, formé aux véhicules électriques. Mieux, vous n’avez rien à régler (hormis la franchise éventuellement prévue par votre contrat d’assurance). De quoi rouler sereinement.

Une souscription en ligne facilitée

Avant de signer pour un nouveau contrat d’assurance voiture électrique, il est essentiel de solliciter des devis pour chacune des formules proposées. Les véhicules immatriculés à partir de 2021 étant en partie exonérés de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA), vous pourriez être surpris de découvrir le faible écart de prix entre les contrats Tiers, Tiers Confort et Tous Risques.

Une fois que votre choix est fait et que vous avez transmis les documents demandés par L’olivier, quelques minutes suffisent avant de recevoir une attestation d’assurance temporaire. Vous avez ensuite 30 jours pour finaliser votre dossier et recevoir votre carte verte définitive.

