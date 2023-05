L’Ami Buggy est de retour. Face au succès du concept-car présenté par Citroën, le constructeur avait décidé de produire 50 exemplaires du quadricycle version baroudeuse en 2022. Il n’aura fallu que quelques minutes pour que les 50 Citroën Ami Buggy soient vendus. Citroën a donc décidé de proposer une nouvelle vente de son collector, mais cette fois avec 1 000 exemplaires disponibles dans 10 pays différents pour satisfaire un peu plus d’acheteurs.

Avec cette nouvelle version, quelques changements pratiques ont été apportés au modèle. Il n’y a par contre aucun changement technique. Citroën Ami Buggy reste un quadricycle électrique à deux places qui offre 75 km d’autonomie, pour une vitesse limitée à 45 km/h. Les nouveautés se trouvent surtout du côté des accessoires.

Si cet engin est plutôt pensé comme un « véhicule de plage », à utiliser par beau temps, la météo peut quand même être imprévisible et capricieuse. Citroën a donc revu la manière dont les occupants de l’Ami Buggy pouvaient être protégés des intempéries. La marque propose de nouvelles bâches plastifiées équipées de fermetures Éclair pour être bien maintenues en place. Le système reste facile à enrouler et ranger pour se débarrasser des protections dès que la météo le permet.

Dans la même veine, la capote a également été améliorée pour faciliter sa fixation. Quand elle n’est plus nécessaire, elle peut s’enrouler et se fixer sur le cadre de toit par des boutons-pression. L’esthétique de l’ensemble a été un peu revu pour mieux intégrer la capote.

À l’intérieur, il y a aussi quelques modifications minimes dans cette nouvelle édition de l’Ami Buggy. Le combiné change sensiblement de style, et une nouvelle enceinte nomade pour la musique est proposée. Mais, la modification la plus surprenante vient certainement de l’intégration d’une sacoche amovible qui se fixe au centre du volant pour ranger quelques effets personnels. Une sorte de sac banane jaune fluo que vous pourrez emporter avec vous sur la plage (ou ailleurs). Après tout, cela peut être pratique, ne serait-ce que pour y laisser la clé de votre Citroën Ami. Il faut par contre pouvoir assumer le style Ami Buggy jusqu’au bout.

Cette nouvelle génération de l’Ami Buggy voit son prix grimper par rapport à la version limitée à 50 exemplaires de 2022. À vrai dire, toutes les Citroën Ami ont augmenté sur le même laps de temps. Si le lancement du quadricycle s’est fait avec un tarif de 6 900 €, il faut désormais compter sur un minimum de 7 790 € pour pouvoir acquérir l’engin de mobilité électrique.

L’édition limitée de l’Ami Buggy passe lui de 9 790 € à 10 490 € pour cette vente du 20 juin 2023. Nul doute que cette version va se vendre très rapidement malgré un prix revu à la hausse. L’engouement de l’année passée pour le véhicule édité en petite série avait provoqué une spéculation ridicule autour de l’Ami Buggy. Le véhicule était mis en vente à des tarifs supérieurs à 25 000 €, soit 2,5 fois son prix d’achat dès les premières livraisons durant l’été 2022.

D’ailleurs, un tour sur leboncoin permet de constater que le collector de l’année dernière est toujours mis en vente entre 14 500 € et 19 990 € à l’heure actuelle. Ces vendeurs vont probablement devoir revoir à la baisse leur tarif, car plus de 1 000 exemplaires vont être livrés durant l’été dans plusieurs pays européens.

