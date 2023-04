Très sûr de lui, Carlos Tavares a affirmé qu’il ne craignait pas vraiment Tesla et que les prix des marques du groupe étaient plus bas que ceux de l’américain. Sauf qu’il se trompe…

Suite à la dernière baisse des prix de Tesla d’avril, les réactions des principaux groupes automobiles sont observées de près. En visite dans une usine de Metz, Carlos Tavares, à la tête du groupe Stelllantis composé de 14 marques automobiles (Peugeot, Citroën, Fiat, etc), a été interrogé par BFM le 27 avril sur le positionnement tarifaire du groupe face à Tesla. Si la réponse aurait pu être similaire à celle de Renault, indiquant que les marques n’entreraient pas dans une guerre des prix, le patron de Stellantis s’est essayé à une autre réponse surprenante : « Stellantis n’a pas besoin de répondre à Tesla, parce que le prix de nos véhicules est bien inférieur à celui de Tesla. »

Face à cette déclaration, Numerama a décidé de vérifier en détail si les prix des modèles électriques de Peugeot, Citroen, DS, Jeep… commercialisés en France étaient réellement « bien inférieurs » à ceux pratiqués par Tesla. La réponse est loin d’être aussi évidente qu’il n’y parait, car pour plusieurs finitions des voitures du groupe européen, les prix sont bien supérieurs à ceux de Tesla.

Un tiers des modèles en France sont plus chers à l’achat que Tesla

Pour cette observation, c’est le prix de la Tesla Model 3 à 41 900 € qui a servi de référence. Selon Stellantis, les prix relevés au 27/04 sont ceux des configurateurs des différentes marques (prix catalogue et prix remisés pour un achat en ligne).

Tesla Model 3 à 41 990 € comme point de référence // Source : Tesla

Les différents modèles ne jouent pas vraiment sur le même terrain. Les véhicules Tesla sont des modèles assez grands qui se positionnent sur un créneau « access premium ». Les modèles Stellantis sont pensés pour des usages plus urbains et leur positionnement, malgré la montée en gamme des prestations, reste celui d’un constructeur généraliste. Une dernière précision, les modèles actuellement commercialisés par Stellantis sont en deçà de Tesla sur : les performances globales, l’efficience (autonomie), la technologie embarquée, et même les équipements en dehors des finitions haut de gamme de Stellantis.

Si l’on prend les prix remisés des sites du groupe Stellantis : 14 déclinaisons sur 45 affichent un tarif supérieur à la valeur d’une Tesla Model 3 pour un achat cash. Ce chiffre passe à 17 déclinaisons, selon les prix catalogue officiels des différentes marques. La réalité semble assez éloignée de l’affirmation de Carlos Tavares.

Une Peugeot e-208 est-elle moins chère que Tesla ? Oui

Heureusement, à l’achat comptant, et selon les valeurs catalogue en France, la citadine Peugeot e-208 est moins chère que la berline Tesla Model 3. La finition haut de gamme « GT » de la e-208 est quand même affichée à 40 000 €. Et les choses se compliquent quand il s’agit des offres de leasing.

Peugeot e-208 // Source : Raphaelle Baut

Fiat 500 électrique et Opel Corsa-e aussi inférieurs à Tesla

À l’achat, ces deux modèles du groupe restent en dessous des prix Tesla. Même si la Fiat 500 cabriolet en finition La Prima est tout de même déjà à 39 300 € en prix catalogue et hors option.

Non, toutes les Peugeot e-2008 ne sont pas moins chères que Tesla

Avec les remises en cours sur le site Peugeot, seule la finition haut de gamme e-2008 GT dépasse la Tesla avec 43 290 €. Sauf que si l’on se penche sur les tarifs catalogue (non remisés), dès les finitions intermédiaires, le e-2008 Allure dépasse les 42 000 €. Cela donne 3 finitions au-dessus du prix de la Tesla.

Le modèle va en plus être renouvelé dans les prochains mois, comme e-208, son prix restera-t-il stable ? Rien n’est moins sûr.

Peugeot e-2008 // Source : Peugeot

Opel Mokka-e, Jeep Avenger, Citroën ë-C4 sont dans la même situation que Peugeot e-2008

Les finitions haut de gamme sont systématiquement plus chères que Tesla. Sur Citroën ë-C4, la bascule se fait dès le milieu de gamme avec « C série » à partir 43 200 € et la finition la plus haute « Shine Pack » pointe à 44 700 €.

Pour le nouveau Avenger de Jeep, seule la finition Summit dépasse actuellement les 41 900 €. Pour l’Opel Mokka-e, selon les prix catalogue, deux finitions sur les trois proposées sont au-dessus avec 42 000 et 46 300€, mais une remise sur le modèle intermédiaire la rend accessible à 39 800 €.

DS3 et Citroën ë-C4X sauvés par une version entrée de gamme légèrement inférieure à Tesla

DS3 a un modèle d’entrée de gamme qui s’affiche à 41 700 €, 290 € de moins que la Tesla Model 3. Sauf que le reste des finitions ont des prix compris entre 42 200 € et 48 800 € !

Jusqu’à 48 800 € pour la nouvelle DS 3 finition Opéra // Source : DS automobiles

Du côté de Citroën, le constat est encore plus accablant. La berline ë-C4X est commercialisée à partir de 41 900 €, soit seulement 90 € de moins que la Model 3. Le reste des finitions sont présentées entre 42 250 € et 45 400 €.

L’Abarth 500e démarre actuellement à 43 000 €

La version énervée de la Fiat 500 électrique n’a pas encore commencé à être livrée. Le prix annoncé pour cette Abarth 500e correspond à l’une des versions limitées de lancement du modèle.

Plus des 2/3 des frais mensuels Stellantis sont bien au-delà de ce que propose Tesla

C’est donc bien pire si l’on regarde les offres de loyers pour les clients qui préfèrent la Location avec Offre d’Achat (LOA) ou la Location Longue Durée (LLD).

Il est concrètement plus difficile de comparer les offres de leasing. Selon les modèles, et souvent pour offrir un prix d’appel intéressant, Stellantis fait évoluer les conditions d’apport. La marque gonfle parfois le premier loyer pour proposer des mensualités plus basses ensuite. Globalement, les loyers proposés par Stellantis reposent sur des offres avec 10 000 km annuels et sur une durée de 36 ou 48 mois. L’apport se situe autour de 11 000 euros avant déduction d’éventuelles aides à l’achat. C’est le paramétrage que l’on a appliqué au site Tesla pour faire la comparaison. Il en ressort pour la Model 3, une LOA à 290 €/mois sur 36 mois et 282 € sur 48 mois.

Concrètement, voici les seuls modèles du groupe Stellantis qui positionnent sur une offre inférieure à celle de la Model 3 :

Modèle et finition Loyer LOA (€/mois) Durée de LOA Peugeot e-208 like 272 36 mois Peugeot e-2008 Active pack 271 48 mois Citroen e-c4 live 199 48 mois Jeep Avenger 199 24 mois Opel Corsa-e edition 183 36 mois Opel Mokka-e Elegance 193 36 mois Fiat 500 berline 129 36 mois

Les finitions intermédiaires de Jeep Avenger et de Fiat 500 n’ont pas d’offres LOA visibles. Il n’est pas exclu que d’autres déclinaisons de ces deux modèles puissent entrer dans cette liste, notamment pour la Fiat 500 électrique.

En dehors de l’entrée de gamme avec une offre attractive, le panorama des loyers des véhicules Stellantis ressemble à cela :

Peugeot e-208 : 372 € à 408 € par mois, sur 36 mois

372 € à 408 € par mois, sur 36 mois Peugeot e-2008 : 368 € à 400 € par mois, sur 48 mois

368 € à 400 € par mois, sur 48 mois Citroën e-C4 : 338 € à 387 € par mois, sur 48 mois

338 € à 387 € par mois, sur 48 mois Citroën e-C4X : 321 € à 412 € par mois, sur 48 mois

321 € à 412 € par mois, sur 48 mois DS3 : 395 € à 550 €, pour 48 mois

395 € à 550 €, pour 48 mois Opel Corsa-e : 318 €, pour 36 mois

318 €, pour 36 mois Opel Mokka-e : 304 € à 336 €, pour 36 mois

304 € à 336 €, pour 36 mois Abarth 500e : 299 €, pour 36 mois

Stellantis et la politique de l’autruche ?

Alors, à la question : est-ce que les prix du groupe Stellantis sont « bien inférieurs » à ceux de Tesla, comme l’affirme Carlos Tavares, la réponse est globalement « non ». Seuls deux modèles (Fiat 500e et Peugeot e-208) peuvent éventuellement justifier cette position. Pour le reste, les prix pour les achats comptants, et encore plus massivement sur les loyers, sont supérieurs à l’offre du géant américain, qui propose des modèles bien plus performants à ce tarif.

Une partie de la gamme électrique Stellantis // Source : Stellantis – stephane sby balmy

Stellantis ne veut plus se battre sur les volumes et préfère se concentrer sur les marges, c’est une stratégie qui peut se révéler payante, mais qui reste particulièrement risquée. Le patron de Stellantis s’inquiète plus des constructeurs chinois, et ne voit pas le danger que représente Tesla qui pourrait encore tirer ses prix à la baisse. Le loup est pourtant bien implanté dans la bergerie et les volumes de ventes des Model Y ne laissent aucun doute sur le risque que Tesla représente en Europe pour les groupes historiques. Le salut des constructeurs européens repose désormais sur l’idée que Tesla va probablement ré-augmenter ses prix, une fois que la chaîne de production Tesla sera suffisamment remplie de commandes. C’est un pronostic particulièrement audacieux à court terme.

Les choix stratégiques des grands constructeurs se retrouvent aussi dans notre newsletter hebdomadaire. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur la mobilité de demain.





