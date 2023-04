Plus que Tesla, les politiques et les constructeurs historiques redoutent les constructeurs chinois. La crainte est légitime, même si pour l’instant, il n’y a pas vraiment péril en la demeure.

Les constructeurs chinois n’ont pas caché leurs intentions de partir à la conquête du marché européen avec leurs voitures électriques. Les constructeurs historiques, notamment européens, redoutent clairement leur arrivée. Des mesures de protectionnisme européen sont même en discussion pour se prémunir d’une concurrence jugée déloyale. À écouter les constructeurs européens, le client final ne serait pas en mesure de faire un choix conscient de l’impact sur l’industrie automobile, alors il faudrait trouver d’autres moyens de mettre des bâtons dans les roues des voitures chinoises.

Entre les intentions de conquête du marché européen et l’arrivée massive de cette vague de véhicules venus de Chine, il y a quand même tout un monde. Les chiffres des immatriculations éditées par JATO ce 19 avril permettent de faire une photographie à l’instant T de la situation en Europe (Europe des 27 incluant la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni…).

Que représentent BYD, Nio, Ora, LeapMotor et Aiways sur le marché européen ?

Le Mondial de Paris en octobre 2022 a servi à plusieurs constructeurs chinois d’officialisation de leur entrée sur le marché européen. Près de 6 mois plus tard, les premières immatriculations de ces nouveautés commencent à apparaître dans les chiffres des véhicules livrés.

BYD Atto3 : le modèle de BYD pour attaquer le marché EU // Source : Raphaelle Baut

Voici un état des lieux des immatriculations des voitures électriques de nouvelles marques chinoises (hors MG) en Europe :

Marque Modèle Immatriculations en 2023 Immatriculations en 2022 Cumul de 2022 et 2023 AIWAYS U5 272 1237 1509 AIWAYS U6 17 0 17 BYD ATTO 3 782 1996 2778 BYD HAN 115 355 470 BYD TANG 43 1732 1775 DFSK SERES 3 109 810 919 HONGQI E-HS9 67 2090 2157 JAC E-JS4 71 70 141 LEAPMOTOR T03 28 0 28 MAXUS EUNIQ 5/G50 43 411 454 MAXUS EUNIQ 6 136 1065 1201 MAXUS MIFA 9 17 4 21 NIO EL7 129 56 185 NIO ES8 38 1076 1114 NIO ET5 106 3 109 NIO ET7 67 271 338 ORA FUNKY CAT 424 224 648 SKYWELL ET5 17 0 17 XPENG G3 0 334 334 XPENG P7 0 375 375

Parmi les modèles électriques immatriculés, il y a même quelques références particulièrement exotiques, qui n’auront probablement jamais vocation à faire du volume.

Ora Funky Cat GT au Mondial de Paris // Source : Raphaelle Baut

Hors voitures électriques de MG, les voitures chinoises représentent un peu plus de 15 000 immatriculations cumulées en 2022 et 2023. Ce sont un peu moins de 2 500 voitures qui sont arrivées en Europe au premier trimestre 2023 (y compris en Norvège). Pour donner un ordre de grandeur, cela représente le nombre d’Opel Corsa-e ou de Nissan Leaf immatriculées en France en 2022, ou ce que la MG4 a fait en France au premier trimestre 2023. Pas vraiment impressionnant.

Pour tourner le chiffre autrement, c’est comme si 31 voitures électriques de nouvelles marques chinoises avaient été immatriculées par mois depuis janvier 2023, dans l’ensemble des 27 pays. Le tsunami des voitures électriques chinoises n’est donc concrètement pas encore arrivé en Europe.

Et en France ? C’est encore plus anecdotique à l’exception de MG pour le premier trimestre 2023 :

MG4 : 2 687

MG MARVEL R : 532

MG5 : 376

MG ZS : 341

AIWAYS U5 : 60

SERES 3 : 59

LEAPMOTOR T03 : 27

BYD ATTO 3 : 1

L’exception MG (SAIC)

MG est la seule marque chinoise à avoir rapidement développé son réseau en Europe. La marque bénéficie encore toujours d’un fort ancrage au Royaume-Uni, et la marque profite d’une notoriété passée qui aide à rassurer le client. C’est très probablement MG que des groupes comme Stellantis redoutent en particulier.

Marque Modèle total 2023 total 2022 cumul 2022 et 2023 MG MARVEL R 1 923 8538 10461 MG MG 4 12 720 7421 20141 MG MG 5 2 836 14067 16903 MG ZS 11 830 45885 57715 Dans ce tableau, le modèle ZS ne distingue pas les immatriculations des versions hybrides de la version 100 % électrique, la donnée n’est donc pas fiabilisée.

Sur le premier trimestre 2023, MG compte moins de 30 000 immatriculations de voitures électriques en Europe. Pour donner un élément de comparaison, le Tesla Model Y s’est immatriculé à 46 061 exemplaires rien que sur le mois de Mars 2023 (71 683 sur le cumul des trois premiers mois de l’année).

Livraison des MG4 // Source : MG

MG est finalement le plus gros perturbateur chinois du marché européen actuellement. C’est aussi le seul à avoir choisi de jouer la carte des prix bas, enfin abordables. Les autres constructeurs chinois se sont plutôt alignés sur les tarifs moyens européens, ou tentent carrément un positionnement haut de gamme comme Nio, Xpeng et certains modèles BYD (Tang et Han).

Les marques chinoises n’ont ni réseau, ni confiance des clients

Lors d’une visite d’usine à Metz, le patron du groupe Stellantis, Carlos Tavares, a fait une déclaration assez déroutante. En plus d’avoir assuré que les prix des modèles Stellantis étaient inférieurs à ceux de Tesla (ce qui est relativement faux), il semble persuadé que l’unique danger viendrait de la Chine : « Nous sommes des compétiteurs, nous sommes prêts à faire la course : cela se traduira pour tous nos employés et pour les citoyens européens par des efforts supplémentaires, parce qu’il va falloir faire plus de productivité, pour générer des coûts plus faibles, qui nous permettront (…) aussi de concourir face aux constructeurs chinois qui sont en train d’attaquer le marché européen.»

Avant de s’inquiéter des conséquences de l’arrivée des constructeurs chinois qui n’ont ni réseau, ni notoriété, il s’agirait plutôt de regarder vers Tesla, qui devrait un peu plus concerner les différents constructeurs européens. C’est pour le moment le constructeur de voitures électriques qui peut allier volume et prix, avec des marges insolentes.

Ce n’est pas en culpabilisant les acheteurs d’avoir choisi une voiture chinoise ou en proposant un bonus écologique restreint aux voitures électriques produites en Europe, que les constructeurs historiques vont régler leurs problèmes de coût de production et de stratégie. Tout ceci apparaît comme une rustine apposée sur un pneu déjà bien entaillé.

Les constructeurs chinois sont-ils l'avenir de la mobilité électrique ?





