Une étude de l’ONG T&E pointe du doigt le fait que le leasing des voitures électriques est anormalement plus élevé que celui des voitures thermiques.

Une nouvelle étude de l’ONG Transport & Environment (T&E), publiée le 28 février 2023, dit tout haut ce qu’il se murmure généralement tout bas. Les tarifs des contrats de location pour les voitures électriques sont plus élevés que ce qu’ils pourraient être. Pour l’ONG, ce comportement n’aide pas à favoriser la transition vers les véhicules 100 % électrique.

Sont concernées les offres de leasing (crédit-bail) au sens large, mais aussi les locations longues durées (LDD) et les locations avec option d’achat (LOA). Les clients peuvent se dire qu’il est normal qu’un leasing sur une voiture électrique soit plus cher, que sur une voiture thermique, puisque les tarifs des voitures électriques sont plus élevés. C’est méconnaître le fonctionnement des formules de location. Les loyers ne se fixent pas tant sur le prix du véhicule neuf, que sur la valeur résiduelle qu’il aura quand le loueur le récupérera. Les durées des contrats peuvent varier entre 12 mois, 24 mois, 36 mois, voire davantage.

Les organismes de leasing ne veulent pas prendre le risque de perdre de l’argent

Les organismes de leasing ont adopté une posture de prudence sur les modèles 100 % électrique. En conséquence, ils ont tendance à prévoir une décote des modèles beaucoup plus importante que le marché de l’occasion ne le laisse entrevoir. Mais, le compte n’y est pas pour les flottes d’entreprises ou les particuliers. Ainsi, ce sont eux qui payent pour cet excès de prudence des différents acteurs de la location (banques, sociétés spécialisées ou constructeurs).

Etude T&E sur le leasing de voitures électriques. // Source : Transport & Environment

L’étude de T&E mentionne que « le loyer mensuel demandé par les sociétés de leasing pour une location de longue durée est en moyenne 56 % plus élevé pour un véhicule électrique (VE) que pour son équivalent thermique ». Pour la France, l’ONG cite l’exemple de la Peugeot e-208 par rapport à son équivalent thermique : « le loyer moyen mensuel d’une Peugeot e-208 s’établit à 547 €, contre 355 € pour le modèle essence ». Il est important de préciser que les offres de location mentionnées ne correspondent pas à celle proposée directement par le constructeur sur son site Internet, mais à celles d’autres organismes de leasing interrogés par l’ONG en tant que client mystère. Les offres LOA/LLD sont souvent plus avantageuses directement via le constructeur concerné, à quelques exceptions près.

L’analyse de T&E s’est portée sur plus 2,7 millions de prix, sur les 5 plus gros marchés automobiles sur une période de 5 ans, avec un constat net : le prix de revente des véhicules électriques se rapproche de plus en plus de celui des modèles thermiques. La différence de traitement appliqué aux voitures électriques n’est donc pas, ou plus, justifié.

Un contexte un peu faussé par un marché de l’occasion en tension

Les observations de l’étude T&E indiquent que la valeur des voitures électriques d’occasion est plus élevée actuellement, qu’elle ne l’était quelques années plus tôt. Depuis la pandémie de Covid, le marché de l’occasion récente (moins de 3 ans notamment) est dopé par la chute des livraisons de véhicules neufs. Une forme de bulle spéculative s’est emparée du marché de l’occasion. Les stocks sont bas, la demande est forte.

En conséquence, les bonnes occasions sont rapidement rachetées à un prix supérieur par rapport aux cotations habituelles, ce qui gonfle les prix. La voiture électrique n’échappe pas à la tendance. C’est même le contraire, avec l’apparition des Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes villes : les véhicules à faibles émissions (voitures à essence récentes et hybrides) et zéro émission (100 % électriques) sont de plus en plus recherchés.

La Renault Zoé est prisée en occasion. // Source : David Nogueira pour Numerama

Il n’est pour autant pas certain que la valeur résiduelle des voitures électriques demeure aussi élevée sur des projections à plus long terme. Il y a probablement un juste milieu à trouver pour les entreprises de leasing, entre des postures particulièrement pessimistes sur les valeurs résiduelles et celles trop optimistes d’un marché de l’occasion, où la demande peine à être satisfaite.

Les offres de location (LOA/LLD/Crédit-bail) ont de plus en plus la cote auprès des particuliers, en plus des flottes d’entreprise. Notre conseil : comparez les offres que vous obtenez, y compris les petites lignes sur les conditions de reprise et frais de fin de contrat, qui peuvent venir s’ajouter à la dépense totale. La location procure une certaine souplesse, mais elle se paye souvent au prix fort par rapport à l’achat.

