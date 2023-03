Jeep revient avec une 3e version de son concept Magneto, un vrai franchiseur 100 % électrique. Toujours plus puissant et plus avancé technologiquement, il ne lui manque plus qu’une échéance de commercialisation.

C’est probablement à l’occasion du Easter Jeep Safari à Moab que la marque présente ses concepts les plus fous. En 2021, Jeep avait déjà présenté une première génération du concept Magneto 100 % électrique. En deux ans, le projet a déjà bien évolué. Dans sa version 3.0, le Magneto est désormais présenté avec des performances impressionnantes. Il est plus puissant, offre plus de couple et surtout plus d’autonomie.

Le véhicule, qui ressemblait initialement à un Wrangler classique passé au 100 % électrique, a aussi bien changé extérieurement. Il a dorénavant l’étoffe d’un véritable véhicule de franchissement pour grimper aux arbres, ou plus généralement pour s’attaquer aux parois les plus abruptes, dont les adeptes de 4×4 raffolent.

Retour sur les deux précédentes versions du concept Magneto

Le Magneto 1.0 est partie d’une base de Wrangler Rubicon, le modèle le plus baroudeur de la gamme Jeep. Les équipes de Jeep y ont greffé un moteur électrique développant jusqu’à 285 ch, tout en conservant une boite manuelle 6 rapports, pour une meilleure gestion de la progression en tout-terrain.

Tous les modèles développés par Jeep pour l’occasion du Easter Jeep Safari // Source : Jeep

Sur la version 2022, le Magneto 2.0 avait déjà triplé la puissance du couple qu’il avait à disposition pour gravir les obstacles les plus coriaces. Sa puissance pouvait alors atteindre jusqu’à 625 ch. Un concept qui était déjà bien plus abouti, mais toujours pas assez pour les équipes de Jeep qui ont encore retravaillé leur copie pour une troisième version.

Quoi de nouveau sur Magneto 3.0 ?

Sur cette nouvelle version, Jeep a encore affiné les performances du 4×4. Il affiche désormais jusqu’à 650 ch de puissance. Selon les besoins du conducteur à l’instant T, un sélecteur permet de choisir entre :

Un mode limité à 285 ch et 273 lb-pi de couple,

Un mode offrant toute la puissance et le couple disponibles, soit : 650 ch et 900 lb-pi de couple.

Le besoin d’une telle puissance de 650 ch et 900 lb-pi de couple n’est nécessaire que dans des situations spécifiques de franchissement, littéralement pour passer un mur quasi vertical par exemple. Une situation qui ne doit poser aucun problème pour le Magneto 3.0. Pour mieux gérer les consommations sur le reste du parcours, il vaut mieux ensuite se contenter des 285 ch, qui sont déjà largement suffisants.

Jeep Magneto 3.0 100 % électrique // Source : Jeep

Les équipes Jeep se sont également penchées sur la question du freinage régénératif et de l’amélioration du mode descente, pour améliorer les possibilités du concept. Avec le mode descente, Le Magneto 3.0 permet de profiter d’une solution de conduite « one-pedal », y compris en franchissement de rochers. On connait la conduite à une pédale sur les voitures électriques en ville, l’idée est de l’appliquer aussi lors des sessions de franchissement plutôt corsées.

Pour permettre de s’attaquer aux parois les plus abruptes, le concept comprend de nouveaux essieux (Dynatrac 60 et 80), des jantes et pneus spécifiques. Sa carrosserie a été modifiée, par rapport au Wrangler d’origine. Le pare-brise, les portes, les ailes avant, beaucoup d’éléments ont évolué pour offrir un modèle réellement taillé pour le franchissement extrême.

À quoi ça sert, un franchisseur 4×4 électrique ?

Le Magneto 3.0 reste pour le moment un démonstrateur pour Jeep. Il n’a apparemment pas vocation à devenir un véhicule de la gamme Jeep, mais ses technologies pourraient bien se retrouver dans d’autres modèles à venir.

Jeep a déjà commencé à électrifier son Jeep Wrangler avec des motorisations hybrides rechargeables. Il faudra bien qu’à un moment, le modèle puisse être aussi proposé en 100 % électrique, s’il veut continuer à se vendre en Europe.

Jeep entame son aventure dans le 100 % électrique avec l’Avenger, un petit SUV urbain. D’autres modèles plus audacieux sont déjà annoncés pour le marché américain, comme le Jeep Recon. Si le constructeur veut garder son leadership de baroudeur, il va falloir que la marque puisse proposer des modèles 100 % électriques qui peuvent affronter les promenades 4×4 les plus intenses. Certains pickups comme le Rivian R1T, le Hummer EV et le Tesla Cybertruck pourraient sinon voler la vedette à Jeep dans ce domaine.

Le concept Magneto 3.0 : un très bon franchisseur // Source : Jeep

Si vous pensez que ça n’a aucun sens d’avoir des véhicules électriques pour faire des promenades 4×4, c’est au contraire une perspective très agréable. Rien qu’avec les modèles hybrides, on apprécie de rouler au milieu de la nature, sans bruit. Il reste à affiner les motorisations, pour offrir suffisamment d’autonomie pour le faire sans craindre une panne. Pour le reste, le Magneto a déjà démontré qu’il est l’un des meilleurs véhicules de franchissement face aux modèles thermiques.





