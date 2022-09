Jeep a annoncé pas moins de 3 nouveaux véhicules 100 % électriques d’ici à 2025. Ces modèles seront disponibles à la fois pour le marché américain et pour l’Europe. Essayons de récapituler un peu les différentes annonces.

Il n’a fallu que 8 minutes de présentation, diffusées ce 8 septembre 2022, à Jeep pour dresser son planning des nouveautés à venir sur le créneau des véhicules 100 % électrique. Ce n’est donc pas un, mais trois SUV électriques qui vont arriver entre 2023 et 2025.

Certains modèles seront plus adaptés aux habitudes du marché américain, comme le Wagoneer S, mais les Jeep Avenger et Recon sont attendus de pied ferme en Europe.

Baby Jeep devient Jeep Avenger et arrive bientôt en Europe

Le CEO du groupe Stellantis, Carlos Tavares, avait déjà annoncé les grandes lignes du premier véhicule 100 % électrique signé Jeep. Des photos prises lors d’un tournage ont même fuité, il y a quelques semaines, sur le net.

Fuite sur la Jeep Avenger en tournage // Source : Jeep

Si on avait déjà des informations sur l’arrivée en 2023 en concession de celui que l’on nommait « Baby Jeep », faute de nom officiel, on sait désormais que cette Jeep se nomme Avenger.

Jeep Avenger va être présenté plus en détail lors du Mondial de Paris en octobre. Ce que nous savons déjà concernant ce modèle, c’est qu’il repose sur la même plateforme que le Peugeot e-2008, mais dans un gabarit plus compact. En France et en Allemagne, ce modèle n’intègrera le catalogue Jeep que dans une version 100 % électrique. Jeep Avenger sera plus petit qu’un Jeep Renegade, actuellement la plus petite référence dans la gamme Jeep avec ses 4,23 m.

Malgré une taille plus réduite, la marque précise que le modèle disposera d’espace à bord et d’un coffre suffisant. Il offrira aussi des capacités tout-terrain grâce à un design adapté à la pratique. À la différence du e-2008 (ou Opel Mokka-e), le petit SUV Jeep sera disponible avec une version 4×4.

Jeep Avenger // Source : Jeep

Pour le moment, l’autonomie annoncée est de 400 km. On aura le chiffre plus précis en octobre. Si ce Jeep Avenger reprend une base commune avec ses cousins Peugeot, Opel, DS, il pourrait bien inaugurer quelques changements au niveau de la puissance de sa motorisation et de la taille de sa batterie.

2 autres nouveautés dans le pur esprit Jeep : Recon et Wagoneer S

Lors d’un d’un précédent événement, Jeep avait déjà présenté une éventuelle Jeep Wrangler 100 % électrique. Il restera probablement à l’état de concept sous cette forme et sous ce nom, c’est la Jeep Recon qui prend désormais le relai.

Futur Jeep Recon // Source : Jeep

Jeep Recon conserve l’esprit baroudeur et tout-terrain du Wrangler. On retrouve aussi une caractéristique propre à ce modèle qui permet d’aisément pouvoir retirer le toit et les portières. La philosophie Jeep se retrouve bien dans ce produit d’après les premières images diffusées par le constructeur.

Ce modèle électrique sera un vrai franchisseur, paré pour l’aventure, selon le directeur de la marque, Christian Meunier : « La toute nouvelle Jeep Recon entièrement électrique a la capacité de traverser le très réputé Rubicon Trail, l’un des trails les plus difficiles des États-Unis, et atteindre la fin du trail avec suffisamment d’autonomie pour retourner en ville se recharger. »

Pour ceux qui préfèrent le confort d’un salon sur roues, c’est du côté des annonces de la famille Wagoneer qu’il faudra regarder. Celui qui est présenté aujourd’hui sous le nom code « Wagoneer S », est un grand SUV premium qui s’adresse plutôt au marché américain, mais cette version électrique pourrait traverser l’Atlantique pour trouver en Europe des amateurs du genre.

Futur Jeep Wagoneer S // Source : Jeep

Il faudra patienter un peu pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ces modèles à venir, mais pour le Wagoneer S, Jeep a déjà cité 3 chiffres qui piquent notre curiosité :

600 ch

640 km d’autonomie

3,5 secondes pour le 0 à 100 km/h

Ces nouveautés électriques seront présentées plus en détail en 2023, pour une entrée en production prévue pour 2024 pour Jeep Recon et Wagoneer S.