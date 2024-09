Lecture Zen Résumer l'article

Les nouveaux modèles de voitures électriques obtiennent assez régulièrement 5 étoiles au crash-test. C’est le cas de cette fournée de l’organisme Euro NCAP du mois de septembre, enfin à une exception près : le Jeep Avenger qui n’obtient que 3 étoiles.

Les publications de résultats de crash-tests ont été peu nombreuses depuis début 2024. Euro NCAP a publié, le 11 septembre, une dizaine de nouveaux résultats sur son site internet. Parmi la dizaine de modèles passés au crible, toutes les voitures électriques ont obtenu de très bons scores. Enfin, il faudrait plutôt dire « presque toutes », car le modèle 100 % électrique de Jeep n’a pas brillé par ses résultats.

Le petit SUV urbain de Jeep n’a obtenu que 3 étoiles sur les 5 possibles. C’est un score proche de celui du Dacia Duster, qui fait quand même mieux que Jeep sur 3 des 4 rubriques du test. Stellantis a souvent eu du mal à obtenir plus que 4 étoiles sur les modèles de cette plateforme, mais un score de 3 étoiles est particulièrement bas.

Audi, Ford, Xpeng, Zeekr, Nio ont obtenu les 5 étoiles

Il est assez évident que plus un modèle est haut de gamme, plus il a de chances d’obtenir des résultats de crash-test exemplaires. À l’inverse, plus la marque doit rogner sur les coûts du modèle, plus elle s’expose à une sanction sur la note du crash-test, en dehors de la protection du conducteur.

Il aurait été surprenant qu’un modèle tel que l’Audi Q6 e-tron échoue au crash-test. Cela aurait créé un précédent et aurait poussé les équipes d’Audi à revoir la copie. Nul besoin de s’en préoccuper, car le nouveau modèle électrique d’Audi s’en sort avec 5 étoiles.

Audi Q6 e-tron au crash-test // Source : Euro NCAP

C’est aussi le cas des modèles suivants en 2024 :

Xpeng G6

Zeekr 001

Zeekr X

Nio EL6

Ford Explorer complète aussi cette liste avec un score élevé sur les différents critères de notation. Comme le modèle a hérité de la plateforme MEB de Volkswagen, qui a toujours obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP, le résultat n’est pas vraiment surprenant.

Où le modèle Jeep pêche-t-il ?

Si vous croisez la route d’un Jeep Avenger lors d’un accident, il vaut mieux être à son bord qu’à pied ou vélo. Le modèle obtient le plus faible résultat de l’année sur la protection des usagers vulnérables de la route, avec 59 % en la matière. Les autres voitures électriques obtiennent toutes des scores supérieurs à 80 %.

Jeep Avenger au crash-test Euro NCAP // Source : Euro NCAP

Stellantis peine toujours avec les aides à la conduite qui ont été incluses dans le protocole de tests Euro NCAP. Sur cet élément, le groupe remporte encore une fois l’immense honneur d’être la plus mauvaise note de l’année avec 53 %, derrière la Suzuki Swift ou le Dacia Duster.

Les notes relatives aux chocs conducteurs et autres occupants rattrapent un peu la marque. Peu de modèles abordables ont été soumis au crash-test en 2024, forcément la comparaison est rude pour l’Avenger.

