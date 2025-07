Lecture Zen Résumer l'article

Un étrange objet qui se trouverait au-delà de Pluton interroge sur l’histoire de notre système solaire. Il pourrait être une preuve de l’existence d’une Planète 9… mais aussi expliquer son absence.

Voilà maintenant près de 20 ans que notre système solaire ne contient plus que 8 planètes. Depuis la « déchéance » de Pluton, reléguée au rang de planète naine, les tentatives pour la remplacer ont été nombreuses. Depuis quelques années maintenant, les soupçons de l’existence d’une neuvième planète, loin derrière l’orbite de Neptune, se précisent. Et cette fois, des scientifiques ont trouvé quelque chose. Mais est-ce la bonne ?

Ammonite, le Gobelin et les autres

Dans une étude publiée le 14 juillet 2025 dans Nature Astronomy, des chercheurs de multiples nationalités, mais essentiellement issus de l’Institut d’astronomie et d’astrophysique de Taipei, à Taiwan, disent avoir mis le doigt sur un objet massif, au-delà de l’orbite de Pluton, et provisoirement surnommé Ammonite.

De cet astre potentiel, on ignore beaucoup de choses, mais il serait comparable à Sedna, une candidate sérieuse au statut de planète naine, qui se caractérise par un diamètre d’environ 1 000 kilomètres (soit un peu moins de la moitié de Pluton), et une orbite particulièrement elliptique qui l’éloigne énormément du Soleil lors de son aphélie (point de son orbite le plus lointain de son étoile).

Ammonite serait environ deux fois plus petite que Sedna, et son périhélie (le point de l’orbite le plus proche du Soleil) serait équivalent à 71 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Mais son orbite interroge, car elle renseigne sur l’histoire du système solaire.

Avec Sedna et Ammonite, on dénombre également deux autres astres similaires, ou sednoïde : Leleākūhonua, et VP113 (étrangement surnommés respectivement le Gobelin et Biden, mais inutile de rentrer dans les détails…). Tous ont des orbites très elliptiques mais également très différentes, ce qui laisse imaginer un scénario.

Orbite de 4 sednoïdes connus. // Source : Nature Astronomy

Selon les auteurs de l’étude, ces quatre objets, ainsi que d’autres n’étant pas encore découverts, avaient la même orbite lors de la formation du système solaire. Mais, il y a environ 4,2 milliards d’années, un événement cataclysmique se serait produit et aurait perturbé leur harmonie.

Les vestiges d’un événement cataclysmique

Cet événement serait justement étroitement lié à la fameuse Planète 9. Un astre suffisamment massif pour influencer les orbites de Neptune et Uranus, mais désespérément invisible jusqu’à aujourd’hui. Les auteurs pensent que cette planète aurait été éjectée 400 millions d’années après la naissance du système solaire, ce qui aurait provoqué les étranges orbites observées aujourd’hui.

Cette explication paraît possible, car les observations ont pu être faites avec le télescope Subaru à Mauna Kea, qui dispose d’un programme intitulé « Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy », ou FOSSIL, dont l’objectif est de retracer les orbites passés à grand renfort de simulations. Leur étude montre que l’orbite est stable depuis plus de 4 milliards d’années, ce qui montre bien que si un événement s’est produit, c’était au début de l’histoire de notre système solaire, et qu’il n’y a pas eu de perturbation depuis.

Observer Ammonite plus en détail est délicat vu sa taille et sa distance. Y lancer une mission d’exploration est encore plus irréaliste. Mais l’objectif serait maintenant de trouver d’autres objets équivalents, afin de mettre cette théorie à l’épreuve. Même si cela signifie faire une croix sur la Planète 9, aujourd’hui disparue de notre système solaire et errant seule dans le milieu interstellaire.

