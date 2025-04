Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi commercialise depuis début mars 2025 une nouvelle gamme de trottinette Scooter 5. Le modèle abordable est déjà plus abordable grâce à une promotion.

Les beaux jours reviennent et l’envie de grimper sur un deux-roues se fait sentir. Les trottinettes électriques sont aujourd’hui un moyen de transport bien pratique, grâce à des dimensions raisonnables et des vitesses adaptées pour circuler en ville. La dernière gamme de Xiaomi présente plusieurs modèles pour tous les budgets, dont un modèle abordable avec une puissance suffisante pour la ville.

La Xiaomi Electric Scooter 5 est commercialisée début mars 2025 au prix de 403,99 €. Elle est aujourd’hui disponible sur le site de Xiaomi au prix de 379 €, et au même prix sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

La cinquième gamme de trottinette Scooter de Xiaomi propose sensiblement le même style d’engin, avec toutefois un plus de mordant au niveau des roues et des lignes plus sportives. Ses finitions sont toujours très bonnes, et le nouveau cadre rigide en acier au carbone renforce la robustesse et la résistance de la trottinette. Les pneus sans chambre à air de 25 cm et d’une largeur de 60 mm offrent une adhérence renforcée pour une conduite plus sûre, notamment dans les virages.

Dommage que la trottinette n’embarque qu’une seule suspension à ressort située à l’avant. Niveau sécurité, les clignotants s’activent en même temps qu’un signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton. Les véhicules ainsi que les piétons sont alertés de votre changement de direction. Un feu arrière alerte quand vous freinez et peut se régler en mode « Toujours allumé » dans l’application Xiaomi Home. En ce qui concerne les freins, le système de freinage à tambour sur la roue avant et l’E-ABS sur la roue arrière se coordonnent pour réduire la distance de freinage et améliorer la sécurité. Attention au freinage un peu brusque pendant les premiers tours de piste.

À ce prix, la Scooter 5 basique est-elle une bonne affaire ?

La Scooter 5 est déjà un modèle de trottinette abordable, et c’est encore plus une bonne affaire à ce prix. Le moteur de 700W en puissance max permet de rouler à 25 km/h et de gravir idéalement des pentes jusqu’à 18 %. Le moteur d’entraînement des roues arrière de 350 W peut produire des accélérations souples sans à-coups. La Xiaomi Electric Scooter 5 est dotée d’une batterie d’une capacité de 10,2 Ah/477 Wh pour une autonomie de 60 km. Comptez 9 h pour la recharger à 100 %.

Enfin, l’application Xiaomi Home permet de consulter de nombreuses informations pas toutes indispensables. Vous pourrez surtout verrouiller le moteur, activer le phare avant automatiquement, maintenir le feu arrière allumé et mettre à niveau le micrologiciel.

Les points à retenir sur la Scooter 5 de Xiaomi :

Une bonne autonomie de 60 km

Pliable et moins de 20 kg sur la balance

Les clignotants et les feux

