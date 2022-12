En un an, l’action Tesla a perdu près de 73 % de sa valeur. La réponse bienveillante d’Elon Musk à Dimitri Medvedev, l’ancien président de la Russie, a été la goutte du trop pour des milliers d’investisseurs qui n’en peuvent plus des dérapages du milliardaire.

Peut-on perdre plusieurs dizaines de milliards en un seul tweet ? Elon Musk vient de le prouver.

Alors que la santé économique de Tesla inquiète le monde de la finance, qui se demande si Elon Musk est la bonne personne pour piloter la star de l’automobile électrique, l’intéressé a cru bon de répondre à des tweets de Dimitri Medvedev, l’actuel vice-président du conseil de sécurité de la Russie et bras droit de Poutine, pour lui dire qu’il trouvait ses tweets « épiques ».

Quatre heures plus tard, Elon Musk a précisé qu’il avait en fait manié l’ironie, et qu’il ne croyait pas du tout aux prédictions de l’homme d’État russe (qui prédisait le retour du Royaume-Uni dans l’UE, l’effondrement de l’Europe, une guerre entre la France et un « 4e Reich », ainsi qu’une guerre civile aux États-Unis, rien que ça).

Ce nouvel écart d’Elon Musk a fait perdre à l’action Tesla 11,41 % de sa valeur le 28 décembre.

L’échange entre Elon Musk et Dimitri Medvedev. Il a fallu 4 heures pour que Musk précise qu’il n’y adhérait pas et défende les valeurs de Tesla et des États-Unis. // Source : Capture Numerama

Elon Musk est en train de tout gâcher

Visiter le Twitter d’Elon Musk est une drôle d’expérience. Pendant que l’action Tesla s’effondre (de 399,93 dollars à 109,10 dollars en un an, soit une baisse de 72,72 %), le milliardaire ne semble s’intéresser qu’à des combats idéologiques. Rares sont ses tweets sur la situation économique de ses entreprises, et ces derniers accablent généralement les démocrates ou les médias. À la place, Elon Musk préfère dénoncer les défenseurs du vaccin contre le Covid-19, les « wokes », les pro-LGBT, les médias qui seraient des machines à créer des mensonges, le gouvernement de Joe Biden, les gauchistes et les personnes qui n’apprécient pas son humour.

L’action de Tesla s’est immédiatement effondrée à l’ouverture de Wall Street le 27 décembre. // Source : Capture Numerama

Pour Elon Musk, tout est une question de guerre culturelle. Le milliardaire, qui était, il y a moins d’un an, une des personnes les plus respectées de la planète, n’accorde plus aucune place à la nuance et divise le monde en deux catégories : ceux d’accord avec lui et… les gauchistes. Comment ne pas y voir un immense gâchis ? Elon Musk, bien que controversé depuis plusieurs années, était beaucoup moins clivant avant de se lancer dans le rachat de Twitter.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son lien avec la Russie est pointé du doigt. Elon Musk a été accusé de s’être entretenu avec Poutine après le début de la guerre et a déjà échangé publiquement avec Medvedev.

Elon Musk peut-il être viré de Tesla ?

Elon Musk a un autre problème : son entourage. Comme ses SMS privés le révélaient lors du procès qui l’opposait à Twitter, Elon Musk ne semble entouré que de personnes qui tweetent comme lui, l’encouragent constamment et insultent publiquement ses détracteurs. Est-ce forcément mal ? Si la plupart des gens partagent généralement des valeurs avec leurs proches, les réponses d’Elon Musk montrent que les personnes avec qui il interagit sont plus dans l’intéressement, voire dans l’aliénation totale, que dans l’encouragement. La bulle dans laquelle l’homme d’affaires s’est enfermé rétrécit de plus et, sans qu’il ne s’en rende compte, l’isole. Le milliardaire joue à un jeu très dangereux, dont on espère qu’il se sortira sans avoir fait trop de dégâts.

Côté Tesla, quelles pourraient être les issues de cette chute ? Comme le font remarquer plusieurs investisseurs, Elon Musk a vendu pour plusieurs dizaines de milliards de dollars d’actions Tesla au moment du pic, comme s’il s’attendait à cette revalorisation ? Certains commencent à souhaiter son départ, alors que d’autres le défendent encore. Le problème est que Tesla devient beaucoup trop volatile et qu’Elon Musk pourrait perdre le contrôle s’il ne fait pas attention. Un destin à la Steve Jobs, qui s’était fait virer du Apple qu’il avait lui-même créé, est passé d’improbable à possible.