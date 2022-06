Google fournit des options pour gérer son historique de recherche, que ce soit sur PC ou sur smartphone. La suppression peut être manuelle ou automatique. Il est aussi possible de dire à Google de cesser d’enregistrer certaines activités web.

Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France, et de très loin. Sa part de marché se situe aux alentours des 90 % depuis des années. Les concurrents, comme Bing, DuckDuckGo ou Qwant, se partagent les miettes, malgré leurs efforts pour améliorer leur index et se démarquer de l’entreprise américaine — notamment sur la confidentialité des requêtes.

La qualité de la recherche de Google a souvent été louée, mais l’algorithme de classement a aussi ses détracteurs. Toujours est-il que Google propose, en plus d’un moteur de recherche, des outils additionnels pour celles et ceux qui ont un compte. Ainsi, il est possible de se constituer un historique de ses recherches. Et il est possible de les effacer.

L’effacement de l’historique de recherche recouvre en fait plusieurs notions. Il peut s’agir de la suppression dans le navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi, etc.), mais aussi les saisies dans le champ de recherche et, bien sûr, au niveau du compte Google lui-même. Ce sont ces deux cas de figure que ce guide aborde.

Pour aller plus loin 5 astuces efficaces pour mieux utiliser Google

Supprimer l’historique de recherche dans le compte Google

Google peut enregistrer votre historique de recherche si vous avez un compte et que vous vous trouvez dessus au moment de taper vos requêtes.

Connectez-vous à votre compte Google ;

Cliquez sur « confidentialité et personnalisation » ;

Descendez à « vos activités et les lieux que vous avez visités » ;

Cliquez sur « activité sur le Web et les applications » ;

Si l’enregistrement de votre historique est effectivement en cours, cela sera indiqué par une icône bleue et la mention « activé ». Sinon, c’est un bouton pause en gris qui sera affiché, avec la mention « suspendu ».

Cliquez ensuite sur l’icône représentant la recherche Google : il s’agit d’une lettre G majuscule dans un cercle (vous pouvez le constater au survol de la souris) ;

Le petit encart orangé est là pour vous dire où cliquer. // Source : Capture d’écran

Vous arriverez alors dans la page « Historique des recherches » ;

C’est à partir de là que vous aurez plusieurs possibilités. La première consiste à visualiser votre historique de recherche, en cliquant sur le bouton « confirmer » et en entrant le mot de passe du compte Google. Cette sécurité a été mise en place au printemps 2021. Elle offre une parade contre les regards indiscrets si vous utilisez un PC partagé, en demandant une vérification de plus.

Une fois que vous avez montré patte blanche, Google affiche une liste de vos recherches, de la plus récente à la plus ancienne. Certaines indiquent directement le type de requête, comme « Amazon », « horloge », « la folie douce » ou encore « sénat la commission des lois ». D’autres ne mentionnent pas la recherche elle-même.

Des boutons de suppression sont disponibles. Vous pouvez ainsi supprimer une requête spécifique ou bien toute une journée. Vous avez aussi des options pour supprimer les activités du jour, sur une plage de temps personnalisée ou bien carrément toute l’activité. Vous pouvez même demander la mise en place de la suppression automatique.

Un extrait des recherches passées. // Source : Capture d’écran

Effacer l’historique de Google sur Android et iOS

La procédure de suppression de l’historique des recherches sur Google peut être répliquée sur votre smartphone ou sur votre tablette, que vous utilisiez Android ou iOS. La démarche est globalement similaire, à ceci près que la mise en forme se fait désormais sur un écran beaucoup plus petit que celui de votre ordinateur. Bien sûr, vous devez là encore vous connecter à votre compte.

Google a toutefois prévu un raccourci sur mobile pour aller plus vite. C’est plus pratique, mais l’outil est limité : il n’efface que les 15 dernières minutes de votre activité sur Google. C’est intéressant pour passer un coup de balai rapide après quelques requêtes. Mais si vous souhaitez intervenir plus profondément dans vos archives, il faut opter pour la méthode classique.

Pour aller plus loin Comment effacer rapidement l’historique Google sur Android et iOS

Nettoyer les saisies de la barre de recherche Google

Le moteur de recherche de Google peut afficher les requêtes passées sous sa barre de saisie. Si vous ne voulez pas supprimer tout votre historique, mais souhaitez ne pas montrer les termes que vous avez inscrits ici, vous pouvez faire le ménage. Cela ne marche que si vous êtes sur votre compte Google.

Cliquez sur le champ de saisie avec votre souris ;

Survolez les termes qui vous intéressent dans le menu déroulant inférieur ;

Cliquez sur le bouton « supprimer » ;

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.

Un mot-clé que la barre de saisie de Google affiche, témoignage d’une recherche passée. // Source : Capture d’écran

Supprimer automatiquement l’historique de Google

Google offre la possibilité d’effacer automatiquement l’historique de recherche au bout d’un certain temps. Une fois dépassée l’échéance retenue, Google assure que les activités correspondantes sont définitivement supprimées de votre compte. La société peut en revanche toujours vous associer aux activités qui n’ont pas encore franchi la date limite.

Connectez-vous à votre compte Google ;

Cliquez sur « confidentialité et personnalisation » ;

Descendez à « vos activités et les lieux que vous avez visités » ;

Cliquez sur « activité sur le Web et les applications » ;

Cliquez sur la ligne « Suppression automatique (désactivée) » ;

Cochez le premièr paramètre « Supprimer automatiquement l’activité datant de plus de » et choisissez la durée qui vous convient (3 mois, 18 mois, 24 mois).

Il n’existe pas, aujourd’hui, d’autres délais pour ce paramètre. Cependant, la firme de Mountain View pourrait en ajouter à l’avenir. Après tout, cet outil a été lancé avec deux options au départ (3 et 24 mois). Un an plus tard, un cran intermédiaire a été ajouté.

Arrêter l’enregistrement de l’historique de Google

Les différentes méthodes décrites précédemment permettent de nettoyer l’historique de Google, mais pas de cesser cette collecte. Il s’agit d’une procédure à part. Attention : l’arrêt de la collecte vaut pour les recherches effectuées après. En clair, vous devrez décider quoi faire de votre historique passé : le conserver ou le supprimer.

Connectez-vous à votre compte Google ;

Rendez-vous sur « confidentialité et personnalisation » ;

Allez sur « vos activités et les lieux que vous avez visités » ;

Désactivez « activité sur le Web et les applications » avec le bouton correspondant ;

Dans la nouvelle fenêtre, confirmez avec le bouton « suspendre » ;

Cliquez sur « OK ».