La prise Green’Up est une des possibilités pour recharger un véhicule électrique. Elle offre de nombreux avantages aux particuliers. Il existe de multiples possibilités pour recharger sa voiture : prise classique, borne de chargement, Wallbox… Alors, pourquoi opter pour une prise renforcée Green’Up ?

Sans surprise, passer à l’électrique implique l’adoption de nouveaux usages. La recharge est un point crucial pour les futurs acquéreurs et les propriétaires actuels de véhicules propres. Désormais connue du grand public, la prise Green’Up est un type de prise électrique spécialement conçu pour répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques.

Aujourd’hui, de plus en plus de propriétaires sont à la recherche de solutions pour optimiser la recharge de leur voiture électrique à la maison. Face à une prise électrique classique, la prise Green’Up offre une alternative plus rapide et plus sûre.

C’est quoi, une prise Green’Up ?

Généralement installées dans les garages, les parkings privés ou à l’extérieur des maisons, les prises Green’Up réside ont la particularité de fournir une puissance de charge plus élevée que les prises électriques traditionnelles. Deux versions sont le plus souvent proposées : la prise de courant de 3,7 kW (16A) et celle de 7,4 kW (32A). Quel que soit le modèle choisi, la recharge sera forcément plus efficace qu’avec une prise électrique classique.

Une prise Green’Up posée sur le mur d’une maison. // Source CB ELEC 31

En plus d’offrir une recharge beaucoup plus rapide, la prise Green’Up est conçue pour garantir une utilisation optimale en limitant les risques. Ces prises sont équipées de dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits — de quoi éviter un incident électrique potentiel. Certifiées IP55, les prises renforcées sont également résistantes à la poussière et à l’eau. De quoi permettre une utilisation en extérieur sans aucun problème.

Pour installer une prise Green’Up, il est préférable de faire appel à un électricien qualifié, afin de s’assurer que l’installation est réalisée correctement et que les normes de sécurité sont respectées. L’artisan qui réalisera vos travaux devra s’assurer que la prise Green’Up est bien reliée à un circuit électrique dédié. C’est un moyen de garantir une utilisation sûre de la prise et éviter d’éventuels problèmes de surcharge ou de surchauffe.

Comment savoir si mon câble est compatible avec la prise Green’Up ?

Sujet essentiel : la compatibilité entre la prise Green’Up le câble de recharge. Il est important de vérifier si votre câble de recharge pourra être utilisé avec ce dispositif. Aujourd’hui, la plupart des voitures électriques sont livrées avec un câble de recharge standard. Ce n’est pas pour autant qu’il peut être utilisé avec une prise renforcée Green’Up et qu’il peut gérer la puissance appropriée. La première chose à vérifier est la puissance maximale que votre câble de recharge peut accepter.

Les prises Green’Up sont disponibles en deux versions : 3,7 kW (16A) ou 7,4 kW (32A). Tous les câbles de recharge ne sont pas en capacité de supporter de telles puissances. Vous devez donc vous assurer que votre câble peut gérer la puissance maximale fournie par la prise Green’Up à laquelle vous souhaitez le connecter. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque de rencontrer un problème de surchauffe ou de mauvaises performances.

Recharge d’un véhicule électrique. // Source : Frandroid

La majorité des câbles de recharge fournis par les constructeurs automobiles sont conçus pour fonctionner avec des prises Green’Up de 3,7 kW. Il faut tout de même prendre le temps de vérifier. Vous trouverez toutes les informations utiles directement sur le câble, ou bien sur son emballage, ou encore sur la notice fournie avec. La puissance n’est pas le seul critère à considérer. Il est important de regarder le type de connecteur utilisé par votre câble de recharge.

Les prises Green’Up sont généralement équipées de connecteurs de type E/F, également appelés prises Schuko. Assurez-vous que votre câble dispose du connecteur approprié pour se brancher sur une prise Green’Up. Il est possible d’acheter un adaptateur si ce n’est pas le cas. Un câble non compatible avec la prise Green’Up ne signifie pas nécessairement que vous ne pourrez pas recharger votre véhicule électrique. Seulement que la recharge risque d’être plus lente.

Quelle est la puissance idéale d’une prise renforcée ?

Tout dépend de vos besoins. Pour choisir la puissance idéale d’une prise Green’Up, il faut également étudier les spécifications de votre véhicule électrique. Disponibles en 3,7 kW et 7,4 kW, les prises Green’Up procurent des niveaux de puissance très différents. Il est donc nécessaire de faire le point sur votre utilisation et sur les capacités de votre véhicule avant de faire un choix définitif.

La prise Green’Up de 3,7 kW convient généralement aux utilisateurs qui ont besoin d’une recharge quotidienne pour leurs trajets réguliers. Cette prise permet de recharger, en un temps acceptable, une voiture électrique équipée d’une batterie avec une capacité de taille moyenne : entre 30 kWh et 60 kWh.

Si vous avez besoin d’une recharge plus rapide, ou si vous possédez un véhicule électrique équipé d’une batterie ayant une grande capacité, vous pouvez opter pour une prise Green’Up de 7,4 kW. C’est utile pour des véhicules comme les Tesla Model S et Model X. Cette puissance permet une recharge (vraiment) plus rapide que la 3,7 kWh. Au moment de votre choix, il ne faut pas oublier de prendre en compte la capacité de l’installation électrique de votre domicile.

Quelles voitures sont compatibles avec la prise Green’Up ?

La plupart des véhicules électriques disponibles sur le marché sont compatibles avec les prises Green’Up. Pour ne pas faire d’erreur, il est tout de même nécessaire de vérifier les spécifications de votre véhicule afin de confirmer sa compatibilité avec les prises renforcées. Dans les faits, la grande majorité des voitures électriques dotées d’une prise de recharge de type 2 sont compatibles avec les prises Green’Up.

Ce connecteur est un standard en Europe. Il est largement utilisé par les fabricants de voitures électriques. Les modèles les plus populaires tels que la Nissan Leaf, la Renault Zoé, la BMW i3, la Volkswagen ID.3 ou encore la Hyundai Kona Electric, sont tous compatibles avec les prises Green’Up. Certaines voitures électriques sont équipées d’un chargeur embarqué de faible puissance. Cela signifie qu’elles ne pourront pas utiliser pleinement la puissance fournie par une prise Green’Up de 7,4 kW.

BMW i3. // Source : BMW

Dans ces cas, une prise de 3,7 kW peut être suffisante pour recharger le véhicule. Il est conseillé de contacter un concessionnaire automobile ou le fabricant pour obtenir des clarifications sur les options de recharge recommandées pour votre modèle. Avec l’arrivée régulière de nouveau modèles sur le marché, il est important de rester à jour pour s’assurer de la compatibilité entre un véhicule spécifique et une prise Green’Up.

Prix et disponibilité des prises Green’Up

Il faut compter entre 150 et 200 euros pour faire l’acquisition d’une prise Green’Up. Legrand est l’une des plus grandes marques française présente sur le secteur. Il est possible de trouver des dispositifs d’installation dans les magasins spécialisés dans le bricolage, type Leroy Merlin, mais également en ligne sur des sites revendeurs.

Bon à savoir, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 75 % plafonné à 300 euros pour l’acquisition d’un point de recharge et de son installation à domicile (pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023).

