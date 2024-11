Lecture Zen Résumer l'article

Apple a envoyé à l’Union européenne un résumé des changements opérés dans iOS et iPadOS dans le cadre du Digital Markets Act. Dans ce document, Apple dévoile également des évolutions prévues en 2024 et en 2025. Parmi elles : la possibilité de changer son application de navigation par défaut.

À cause du DMA, le grand texte de régulation du numérique de l’Union européenne, Apple a dû réaliser de nombreux changements dans iOS et iPadOS, ses deux systèmes d’exploitation les plus utilisés en Europe. Parmi eux :

La possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store.

La possibilité de payer en dehors de l’App Store, avec ses données de carte bancaire ou en passant par un site.

La possibilité pour les banques de lancer des concurrents d’Apple Pay.

La possibilité de changer son navigateur par défaut lors de la configuration de l’appareil.

L’ouverture de l’App Store aux émulateurs ou au cloud gaming.

L’arrivée du RCS sur iPhone, pour mieux communiquer avec Android.

Prochainement, la marque s’apprête à aller encore plus loin. Dans un document de 12 pages publié le 1er novembre 2024, qui s’adresse à la Commission européenne, la marque liste plusieurs changements.

Les applications par défaut à l’honneur dans iOS 18.2

Dans son document intitulé « Résumé non confidentiel d’Apple sur la conformité au DMA », la marque revient d’abord sur les changements déjà opérés, qui ne concernent que les pays de l’Union européenne. Elle indique notamment comment elle tente de garantir de la sécurité à ses utilisateurs, malgré l’ouverture de magasins concurrents de l’App Store.

À la page 6, Apple détaille des changements futurs, prévus pour « plus tard en 2024 » (la marque fait référence à iOS 18.2, prévu début décembre). Il est notamment question de :

Pouvoir supprimer des applications système comme l’App Store, Messages, Appareil photo, Photos et Safari (il n’y a que Réglages et Téléphone qui ne seront pas supprimables).

L’arrivée d’un nouveau réglage « Applications par défaut » pour changer les applications système plus facilement.

La possibilité de remplacer son navigateur, son client mail, son magasin pour installer des applications, son logiciel pour les SMS, son application pour téléphoner, son gestionnaire de mots de passe et son clavier.

La navigation et la traduction avec iOS 18.4

Au printemps 2025, sans doute avec iOS 18.4, Apple indique qu’il « ajoutera la prise en charge du paramétrage par défaut pour les applications de navigation et de traduction ». Autrement dit, il sera possible d’ouvrir Google Maps ou Waze en cliquant sur une adresse, ou de traduire du texte avec Google Traduction ou DeepL en le sélectionnant. Apple Plans et Apple Traduire ne seront plus intégrés à iOS et iPadOS.

C’est la première fois qu’Apple annonce ce changement sur iPhone et iPad. D’autres logiciels, comme Musique, pourraient également être remplacés à l’avenir, même si Apple n’a rien annoncé pour l’instant.



Le nouveau menu applications par défaut dans iOS 18.2. // Source : Captures Numerama

En forçant ces changements, l’Europe espère renforcer des services concurrents, notamment européens, en leur donnant les mêmes capacités que les services d’Apple. Le risque est de renforcer d’autres géants américains, comme Google, qui pourraient renforcer leurs parts de marché en s’intégrant au seul OS concurrent d’Android.

