Depuis plusieurs années, Google Maps est de loin l’application qui domine le marché des cartes interactives en ligne. Mais, avec la nouvelle application Plans d’Apple (Apple Maps en anglais) disponible depuis hier sur les navigateurs, les cartes pourraient être redistribuées, sans mauvais jeu de mots.

Près de 12 années après sa sortie sur les iPhone et les iPad, l’application « Plans » d’Apple évolue en concurrent direct de Google Maps en arrivant sur les navigateurs. Assez différente d’un GPS qui permet de suivre un trajet en temps réel, ce type d’application sur navigateur s’apparente plus à une carte interactive qui permet de consulter précisément des adresses ou des itinéraires — en vue d’un déplacement.

Aujourd’hui, ce marché est largement dominé par Google Maps, sorti en 2005 sous le nom de « Google Local ». Le géant y ajoute sans cesse de nouvelles fonctionnalités permettant, par exemple, d’afficher les fiches détaillées des établissements et commerces avec leurs avis. Alors, comment Apple compte-t-il s’y prendre pour concurrencer Google Maps ?

Apple sort enfin une application plans sur navigateur

Annoncée le 24 juillet via un communiqué du fabricant, l’application Plans a finalement été introduite en bêta sur les navigateurs, un peu tardivement par rapport aux autres appareils.

Pour le moment en anglais uniquement, on y retrouve la plupart des fonctionnalités des versions iOS d’Apple Plans. On peut obtenir des itinéraires précis en voiture ou à pied, mais pas à vélo ou en transport en commun, un manque par rapport à Google Maps. Et, c’est bien normal puisque Plans sur le web est actuellement en bêta.

Malgré tout, sur le volet de gauche, d’autres fonctionnalités poussées sont d’ores et déjà disponibles, à l’image des guides thématiques qui recommandent de bonnes adresses avec quelques commentaires en bonus. En vous rendant dans les alentours de Marseille par exemple, vous avez la suggestion des meilleurs endroits pour prendre l’apéro, pratique en été.

Toutes les fiches des établissements sont aussi bien garnies pour répondre à Google Maps, mais Apple n’oublie pas l’essentiel. Les fonctionnalités les plus utiles sont bien présentes, comme la barre de recherche pour trouver une adresse ou programmer un itinéraire précis.

Les options liées aux itinéraires sont particulièrement avancées : il est possible de renseigner une date de trajet, d’éviter certains points de passage, et même d’obtenir un QR code pour partager son itinéraire.

Pour les personnes à mobilité réduite, l’application propose des itinéraires adaptés à pied. Il est notamment possible de demander à éviter les escaliers, les routes à fort trafic, ou encore les pentes abruptes.

Comment accéder à Apple Plans sur le web

L’application est disponible en version bêta sur Windows. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur un navigateur Internet Chrome ou Edge et de taper l’adresse beta.maps.apple.com. Idem sur Mac et iPad, avec Safari ou Chrome.

Un vrai concurrent de Google ?

Et si Apple avait enfin trouvé le moyen de prendre une bonne part du marché des cartes interactives, monopolisé par Google Maps depuis des années ? Cela semble être l’objectif en out cas, mais il reste tout de même pas mal de chemin avant de proposer un outil aussi complet.

L’entreprise en a bien conscience de son retard et communique d’ailleurs déjà sur la suite de cette bêta. On s’attend à d’autres fonctionnalités, notamment la vue à 360° pour les mois à venir, une fonction qui devrait s’apparenter à Google Street View — permettant de naviguer dans les rues et sur les routes comme si on y était. La version sur iOS de cette fonctionnalité est bluffante, extrêmement fluide et à bien des égards, supérieure à ce que fait Google.

De plus, Apple compte sur les utilisateurs pour améliorer la portée de l’application, avec l’outil MapKit JS qui permet aux développeurs d’introduire un petit onglet carte sur le web.

