Apple vient de dévoiler les dates de son grand salon pour les développeurs, qui sera une nouvelle fois virtuel en 2022. Les futurs iOS, macOS, watchOS et tvOS devraient y être dévoilés, ainsi que d’éventuels nouveaux produits.

Le grand salon développeurs d’Apple, qui a lieu tous les ans au printemps, se déroulera du 6 au 10 juin. Comme lors des deux précédentes éditions, Apple a décidé de renoncer à l’organisation d’un événement en présentiel en raison de la pandémie de Covid-19. La WWDC22 sera entièrement virtuelle avec, le 6 juin, un keynote d’inauguration probablement dédié aux futures mises à jour iOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9.

La photo officielle de la WWDC22 montre le logo de Swift, le langage de programmation d’Apple. // Source : Apple

Une édition importante de la WWDC ?

Même si le salon restera virtuel en 2022 (en plus de la conférence, il y aura des centaines de sessions pour familiariser les développeurs à de nouvelles fonctions), Apple fait un premier pas vers un retour à la normale en invitant quelques développeurs et étudiants sur son campus le 6 juin, pour une diffusion spéciale du keynote et de l’événement plus technique « State of the Union », qui communique généralement sur des nouveautés moins susceptibles de plaire au grand public. Les autres sessions seront virtuelles.

En plus des mises à jour d’iOS, macOS, tvOS et watchOS, certaines rumeurs disent qu’Apple profitera de sa conférence pour dévoiler la puce M2 dédiée aux Mac. On a aussi longtemps évoqué la présentation du casque de réalité mixte de la marque, mais la probabilité de le découvrir le 6 juin reste très faible.