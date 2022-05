Un passionné a trouvé le moyen de détourner un jouet Fisher Price pour l’utiliser comme une vraie manette de jeu sur Elden Ring. De quoi rendre l’aventure plus accessible ?

La manette est l’accessoire le plus important de la panoplie du joueur console. Sans une ergonomie irréprochable, elle peut transformer une expérience de jeu en une séquence atroce. Aujourd’hui, les manettes vendues par Sony et Microsoft souffrent de peu de défauts. La DualSense de la PS5 est une merveille technologique et le pad Xbox est un modèle de confort. Mais, visiblement, ces deux excellents produits ne siéent pas à tout le monde.

En effet, Dylan ‘Rudeism’ Beck, qui se définit sur son profil Twitter comme un « créateur de manettes bizarres » a transformé un jouet Fisher Price afin qu’il soit possible de jouer à Elden Ring avec. Dans un message publié le 1er mai, il indique avoir « transformé la manette jouet Fisher Price en vraie manette Xbox. Elle peut faire tout ce qu’une manette standard peut faire, mais elle produit toujours les bruitages ennuyants d’origine. »

here's the Fisher Price Xbox controller in action!



let me know what games you'd like to see me play with it



and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI — Rudeism 🔴 LIVE (@rudeism) May 1, 2022

Jouer à Elden Ring avec un jouet

Vendue moins de 10 € sur Amazon, la manette Fisher-Price est un jouet d’éveil pour bébé, qui s’appuie sur des formes et des sons pour aider l’enfant à apprendre. Elle propose plus concrètement une « initiation aux formes, aux couleurs, à l’alphabet, aux chiffres et plus encore », avec un design coloré et mignon. Cela permet de mettre une manette basique et ludique entre les mains d’un enfant. La première étape avant le pro gaming, quand viendra l’adolescence ?

Dans des propos rapportés par The Verge le 1er mai, Dylan Beck explique qu’il s’agit d’un défi qu’il a relevé en deux petites semaines. Il a bien procédé à quelques modifications internes, notamment en intégrant un vrai joystick et en rendant les boutons de tranche vraiment fonctionnels — en plus du travail de programmation. Comme le jouet Fisher Price a moins de touches qu’un pad Xbox, Dylan Beck utilise le sélecteur jaune pour passer d’une configuration à l’autre. « Le sélecteur jaune permet de passer du stick droit au stick gauche, et il change les boutons ABCD en Start/Select/Guide », indique-t-il. À noter que la manette est uniquement filaire, car il n’y a pas la place pour mettre une batterie.

La manette d’éveil Fisher Price. // Source : Fisher-Price

Visiblement, cette manette Fisher Price est l’une de ses favorites, étant donné que l’illusion est parfaite. Après, il faut aimer jouer à Elden Ring avec une manette qui chante dès qu’on presse un bouton… En plein dans un combat de boss exigeant, cela peut vite devenir une source de distraction. Et d’énervement. Si vous voulez tester, Dylan Beck, qui a par ailleurs conçu une manette Morse (et terminé Dark Souls 3 avec) ou encore une manette sabre laser, compte partager ne un guide pour refaire la manette chez soi. À vos risques et périls.

