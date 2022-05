C’est parti pour les French Days 2022 ! Tous les jours jusqu’à la fin de cette opération, nous sélectionnons pour vous le meilleur des bons plans sur les smartphones, écrans et autres accessoires high-tech.

Du mercredi 4 mai au lundi 9 mai 2022 se tiennent les French Days 2022 dans leur version printanière. S’il faudra probablement attendre le Black Friday en fin d’année pour profiter des meilleures promotions, cet événement de quelques jours devrait malgré tout receler quelques bonnes affaires difficiles à refuser. Que vous cherchiez une nouvelle tablette, une souris de jeu, un casque, une télévision ou une trottinette électrique, rendez-vous plus bas pour voir si la chance vous sourit. Nous mettrons cet article à jour au fur et à mesure de nos découvertes.

TV Philips 70PUS8546 70″ 4K The One

Prix : 799€ au lieu de 1199€

TV Philips 70PUS8546 // Source : Philips

Démarrons avec un beau bébé. La Philips 70PUS8546 est une TV 4K UHD de 70 pouces (157,24 cm sur 94,79 cm) en réduction de 400 euros chez Fnac. Compatible HDR, propulsée par Android TV et dotée de la technologie d’éclairage Ambilight sur 3 côtés pour sublimer vos jeux et films, cette télévision n’est probablement pas nommée The One pour rien.

Google Pixel 6 Pro 5G 128 Go

Prix : 849€ au lieu de 899€

Google Pixel 6 Pro 5G // Source : Google

Oui, cette promotion de 50 euros ne semble pas incroyable à première vue. Mais il s’agit après tout de la toute première fois où ce smartphone compatible 5G est soldé. Testé en fin d’année dernière par Numerama, le Google Pixel 6 Pro avait même obtenu la note maximale. Il s’agit ici du modèle noir carbone avec 128 Go d’espace de stockage.

Apple iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Prix : 999€ au lieu de 1279€ (prix d’origine) / 1099€ au lieu de 1379€ (prix d’origine)

iPhone 12 Pro // Apple

Besoin d’un nouvel iPhone mais vous n’avez pas forcément envie d’opter pour les 13 ? Ces French Days sont probablement l’occasion idéale. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple sont tous les deux en réduction de presque 300 euros, par rapport à leurs prix originaux. Pour mémoire, leur principale différence réside dans la taille de l’écran, respectivement de 6,1 et 6,7 pouces. Ce sont les versions 256 Go qui sont soldées.

Jabra Elite 85T

Prix : 149€ au lieu de 249€

Jabra Elite 85T // Jabra

Ce n’est pas parce qu’ils sont régulièrement en promotion que les Jabra Elite 85T sont mauvais. Bien au contraire, ces écouteurs sans-fil, notamment pensés pour le sport, sont solides. Capable de tenir environ 25 heures et doté d’une réduction de bruit active, ce produit est spécialement confortable et propose une excellente qualité sonore.

