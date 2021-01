Écran AMOLED parfaitement calibré, fiche technique musclée, compatibilité avec les dernières normes réseau, les Samsung Galaxy Tab S7 multiplient les atouts pour se placer comme les références des tablettes haut de gamme Android. Mais le constructeur sud-coréen ne s'arrête pas là, puisqu'il les affuble en plus d'une promotion très intéressante.

Une chose est sûre en 2021, c’est que les tablettes Android ne manquent pas. Le marché est même saturé au point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Heureusement, il existe quelques valeurs sûres, à commencer par la Samsung Galaxy Tab S7 qui se positionne tout simplement comme l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure tablette Android du moment. Outre ses nombreuses qualités, elle bénéficie en plus d’une promotion très intéressante sur la boutique en ligne de Samsung.

En effet, jusqu’au 31 mars prochain, le constructeur sud-coréen offre un bonus de 100 euros sur la reprise d’un ancien appareil (en plus de la valeur de celui-ci), ainsi que 2 ans d’abonnement à la garantie Samsung Care+ grâce au code promo SCTABS7A (SCTABS7B pour la version 4G et pour la Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi/5G). Pensez cependant à opter pour le « paiement unique » lors de la souscription.

Enfin, jusqu’au 2 février, Samsung offre au choix une manette sans-fil Moga XP5-X Plus ou un Book Cover Galaxy Tab S7 pour toute commande d’une tablette.

Un écran haut de gamme

Comme pour les smartphones, Samsung vise avant tout à s’installer durablement sur le segment du très haut de gamme avec ses tablettes Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Et le constructeur a fait preuve d’un certain talent puisque ces dernières n’ont tout simplement aucun concurrent en 2021 sur ce secteur.

La Samsung Galaxy Tab S7 jouit d’un design minimaliste, avec des bordures très fines qui font la part belle à l’écran, et des finitions soignées qui confèrent une dimension luxueuse supplémentaire à la tablette.

Mais c’est surtout au travers de son écran que la Samsung Galaxy Tab S7 se démarque. Elle mise en effet sur une dalle LTPS de 11 pouces à la définition 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’image délivrée est tout simplement superbe, avec un niveau de détail hallucinant et une calibration globale aux petits oignons. La Samsung Galaxy Tab S7+ s’appuie, elle, sur un écran AMOLED de 12,4 pouces à la définition 2 800 x 1 752 pixels, avec un taux de rafraîchissement comparable.

Dans les deux cas, la Samsung Galaxy Tab S7 offre un confort de visionnage optimal, avec une fluidité constante et une grande surface d’affichage obtenue grâce aux bordures minimes.

Des composants de dernière génération

La Samsung Galaxy Tab S7 a cet avantage de pouvoir jouer sur le même terrain que certains ordinateurs portables (tout en étant plus nomade) grâce à sa fiche technique particulièrement musclée. Ainsi, elle cache en son sein un processeur Snapdragon 865+ accompagné au choix de 6 ou 8 Go de RAM. Ce combo permet à la tablette de rester fluide aussi bien dans les tâches quotidiennes que dans les activités plus gourmandes comme le jeu ou la retouche d’image.

L’autonomie fait également partie des grandes forces des Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. La première embarque une batterie de 8 000 mAh tandis que la seconde mise sur une batterie de 10 900 mAh. L’autonomie avoisine la journée et demie d’utilisation, ce qui vous permet de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements. Vous pourrez ainsi enchaîner les longues sessions de jeu ou de binge-watching sans vous préoccuper de la batterie. La charge rapide 45W est également de la partie, ce qui réduit considérablement le temps de chargement. En effet, il est possible d’obtenir dix heures d’usage avec une charge de 10 minutes

Enfin, le stylet S-Pen est fourni d’office avec les tablettes, ce qui est assez rare pour le noter. Il bénéficie d’un temps de latence de 9 ms ainsi que de 4 096 niveaux de pression pour un tracé précis. Mieux, son autonomie culmine désormais à une dizaine d’heures, et il ne faut que 10 minutes pour le recharger.

Une tablette taillée pour jouer

Entre son écran parfaitement calibré, la puissance de son Snapdragon 865+ et son autonomie confortable, la Samsung Galaxy Tab S7 est le meilleur atout pour profiter au mieux des jeux Android. D’autant qu’elle peut compter sur la vaste ludothèque du Google Play Store pour récupérer un maximum de titres différents.

Sa compatibilité avec les normes Wi-Fi 6 et 5G favorise le jeu multijoueur fluide et rapide, tandis que le support du Bluetooth 5.0 lui permet de s’appairer à de nombreux accessoires et notamment les manettes sans fil.

Samsung pense d’ailleurs aux joueurs nomades puisque depuis le 6 janvier et jusqu’au 2 février prochain, l’achat d’une tablette Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+ permet de récupérer gratuitement une manette sans-fil Moga XP5-X Plus (d’une valeur de 70 euros). Cerise sur le gâteau, lorsque la manette est reconnue par la tablette, cette dernière vous propose de télécharger l’application Xbox Game Pass afin de profiter de jeux AAA (à condition d’avoir souscrit à l’abonnement).

Les professionnels ne sont pas en reste parce qu’il est possible de récupérer gratuitement un Book Cover Samsung (là aussi d’une valeur de 70 euros) à la place de la manette pour protéger sa tablette.

Une assurance pour protéger votre tablette

Tablettes premium oblige, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ affichent un prix qui représente un certain investissement. Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S7 est proposée à 719 euros sur le site de Samsung, alors que la version S7+ est vendue 949 euros.

Il est donc logique de vouloir protéger son appareil contre les dommages accidentels comme la casse ou l’oxydation. Samsung l’a bien compris, c’est pourquoi il offre jusqu’au 31 mars prochain 2 ans d’abonnement à son service d’assurance Care+. Normalement facturée 89 euros par mois, cette assurance garantit 2 demandes de réparation sur deux ans, ainsi que l’accès à un service de réparation par des techniciens agréés par Samsung. Qui plus est, toutes les réparations se font avec des pièces Samsung d’origine.