Android 13 est à peine lancé que des propriétaires de Google Pixel se plaignent d’un bug assez gênant. Ces personnes rencontrent un problème au moment d’utiliser la charge sans fil sur leur smartphone.

Les propriétaires d’un smartphone Google Pixel peuvent passer à Android 13, la nouvelle mise à jour du système d’exploitation, depuis le 15 août 2022. Progressivement, Android 13 se déploie sur les appareils d’autres marques. Malheureusement, les débuts du nouveau système d’exploitation ne se font pas sans heurts, comme l’a repéré The Verge le 19 août.

Plusieurs personnes ont signalé qu’elles rencontraient un bug après avoir mis à jour leur smartphone. C’est la charge sans fil qui semble poser un problème : elle n’est plus utilisable depuis le passage à Android 13. Sur Reddit ou Twitter, des internautes évoquent le souci. « Hey @madebygoogle, j’ai des problèmes avec mon Pixel 6 Pro. Il ne charge pas sans fil. J’ai essayé un redémarrage, toujours pas de charge. J’ai essayé sans étui, il ne charge toujours pas et semble un peu chaud », explique, par exemple, un internaute sur Twitter.

Certains utilisateurs précisent que leur smartphone reconnaît qu’il est connecté, mais qu’il ne se recharge pas. Pour d’autres, la charge sans fil fonctionne pendant quelques minutes, avant de s’arrêter.

Quels smartphones Pixel sont concernés par ce bug ?

Le bug concerne a priori plusieurs modèles du smartphone de Google : des Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comme le relève The Verge, le problème paraît d’autant plus préoccupant pour les Pixel 6 et 6 Pro : les propriétaires de ces modèles n’arrivent pas nécessairement à revenir vers Android 12, après avoir installé Android 13.

Comme le relaient nos confrères de Frandroid, les deux générations du Pixel Stand, l’appareil de Google permettant de recharger un smartphone à la verticale, sans le brancher, sont visiblement concernées par le problème. Google a répondu à certains messages en s’excusant de la situation et en renvoyant vers son guide de dépannage. Pour l’instant, aucun correctif ne semble néanmoins avoir été déployé par l’entreprise.

Pour Google, ce bug lié à la charge sans fil est évidemment regrettable. Certains propriétaires de smartphones indiquent d’ailleurs que le problème s’est posé dès la version bêta d’Android 13. On aurait donc pu attendre de l’entreprise qu’elle résolve ce couac, avant l’arrivée de la version stable du nouveau système d’exploitation.