[Deal du Jour] Le Google Pixel 6 Pro a encore de quoi rivaliser avec les smartphones premium actuel. Amazon le propose actuellement avec une excellente promotion, ce qui en fait actuellement un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix du marché.

C’est quoi, cette promotion sur le Pixel 6 Pro, le smartphone Google ?

Le Google Pixel 6 Pro est sorti au prix de 889 €. Il se trouve souvent autour de 600 € sur divers sites marchands. Amazon le propose en ce moment au prix de 512,56 €.

C’est quoi, cet excellent smartphone de Google ?

Le Pixel 6 Pro possède un design atypique, avec son énorme excroissance photo au dos. Cet îlot photo s’étale sur toute la largeur du smartphone pour un téléphone certes alourdi, mais plus stable quand il est posé à plat. L’écran de 6,7 pouces offre une résolution de 3 120 × 1 440 pixels et s’accompagne du 120 Hz adaptatif. La fluidité d’affichage est excellente et l’écran est capable de rafraichir l’image affichée très rapidement.

Pixel 6 Pro // Source : Louise Audry pour Numerama

Le Pixel 6 tourne avec le processeur Google Tensor et embarque 12 Go de RAM et 128 Go de mémoire. L’expérience utilisateur offerte par la puce maison de Google est quasi irréprochable. Le traitement des photos est rapide et bluffant tant les options proposées fonctionnent à merveille. Le triple module photo à l’arrière et le capteur frontal livrent des clichés de très bonne qualité, malgré quelques difficultés de mise au point par moments.

Le Pixel 6 Pro à ce prix, est-ce une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une excellente affaire. Le Google Pixel 6 Pro tourne sous Android 13. Toutes ses fonctionnalités sont conçues pour faciliter l’utilisation au maximum. Dans les faits, le confort et l’ergonomie sont bel et bien présents. Même si Android 13 ne bouscule pas le monde des OS, son design et sa facilité d’utilisation sont un atout indéniable.

Le Pixel 6 Pro dispose d’une très bonne autonomie et tiendra facilement une journée complète, même dans le cas d’une utilisation régulière. Comptez une demi-heure pour charger le smartphone à 50 % et environ 3 h heures pour une charge complète.

