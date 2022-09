Google apporte un correctif à Android, qui lui permet au passage de corriger des dysfonctionnements au niveau de la batterie du Pixel 6.

Les propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro savent qu’ils ont entre les mains un bon smartphone, mais dont le fonctionnement peut rencontrer des déconvenues au quotidien. En particulier, ces deux téléphones ont tendance à chauffer rapidement et à avoir des difficultés de charge et de batterie. Le problème n’est pas nouveau, mais Google a du mal à apporter une solution durable.

Un correctif pour Android pour résoudre des désagréments de batterie

Ces soucis sur la batterie sont réapparus ces dernières semaines avec la sortie de la version définitive d’Android 13. Des internautes ont signalé une charge sans fil ne donnant pas pleinement satisfaction. Un peu moins de trois semaines plus tard, un correctif est en train d’être déployé sur le nouveau système d’exploitation mobile de Google.

Annoncé le 6 septembre 2022 par l’entreprise américaine, le patch est fourni pour cinq autres modèles de la gamme Pixel (4a, 4a XL, 4a 5G, 5 et 5a 5G). Cela ne signifie pas que tous ces smartphones étaient affectés : le correctif de septembre est en fait plus vaste, en apportant des ajustements au niveau du Bluetooth, de l’interface et de la reconnaissance biométrique.

Le smartphone Pixel 6. // Source : Numerama

Concernant la charge et la batterie, Google indique que sa mise à jour se focalise d’une part sur un comportement de certaines activités se déroulant en arrière-plan d’Android, et qui peut solliciter anormalement la batterie. L’autre angle d’attaque concerne donc l’activation du mode de charge sans fil, qui ne se déclenchait pas dans certaines conditions.

À ces désagréments, ressentis différemment selon les usages et les mobinautes, s’ajoute l’absence de charge rapide, qui fait que la recharge complète des derniers Pixel est lente. Cela aurait pourtant pu équilibrer cette impression d’autonomie qui s’effrite par moments. Peut-être que le Pixel 7, attendu cet automne, sera porteur d’une évolution bienvenue.