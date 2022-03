Comment préparer votre iPhone avant de le mettre en réparation

Votre iPhone a quelques signes de faiblesse ? Il est peut-être temps de le mettre en réparation. Voici comment procéder avant de déposer ou d’envoyer son appareil.

Cela fait des semaines (des mois ?) que vous repoussez, mais il est temps de s’en occuper : parce que sa batterie n’est plus aussi performante, ou pour remplacer un autre composant défectueux, il faut faire réparer votre iPhone. Le service est proposé par Apple, qui vous permet soit de déposer l’appareil dans un Apple Store, soit de l’envoyer.

Mais avant de confier le smartphone à des mains expertes, vous vous demandez peut-être ce qu’il convient de faire. Faut-il préparer son iPhone (ou iPad ou iPod) d’une façon particulière ? Il existe effectivement quelques indications à suivre pour gagner du temps et protéger ses informations. La procédure, détaillée par Apple, varie selon la méthode que vous choisissez (dépôt ou envoi de votre appareil).

Préparer son iPhone avant de le déposer

Si vous optez pour le dépôt de votre smartphone dans un Apple Store (ou autre lieu agréé par Apple), il est recommandé de suivre les étapes suivantes (si l’appareil ne répond pas ou ne s’allume plus, faites-en autant que possible) :

Il faut d’abord sauvegarder les données de l’appareil : soit avec iCloud, soit sur votre ordinateur. Vous serez ainsi certains et certaines d’avoir une copie de vos données, c’est toujours plus prudent.

Ensuite, assurez-vous de bien avoir le mot de passe lié à votre identifiant Apple en tête. Comme l’explique Apple, certains types de réparation le requièrent, « afin de pouvoir effacer le contenu de votre appareil et désactiver [la fonction] Localiser mon iPhone ».

Si le souci de votre iPhone concerne sa batterie et qu’elle doit sans doute être changée, veillez à la charger à hauteur de 30 % maximum.

Vous pouvez également penser à prendre avec vous :

Une preuve d’achat de l’appareil, au cas où,

Les accessoires, en plus du smartphone, avec lesquels vous rencontrez des difficultés,

Votre pièce d’identité.

Préparer son iPhone avant de l’envoyer

Il est également possible d’opter pour l’envoi de son iPhone pour sa réparation ou son remplacement. À nouveau, Apple recommande une série d’étapes (et d’en faire un maximum dans le cas où l’appareil ne s’allume plus) :

Effectuez tout d’abord une demande de réparation de votre iPhone ici,

Il faut sauvegarder les données de l’appareil, avec iCloud ou un ordinateur. Puis, vous devez effacer votre appareil (avec « Localiser mon iPhone »), afin de protéger vos données.

Ensuite, vous devez supprimer votre iPhone dans la liste des appareils qui ont été associés à votre identifiant Apple (vous pouvez le faire sur cette page).

Enfin, si vous avez mis une carte SIM dans votre smartphone, c’est le moment de la retirer (et de la ranger soigneusement) ; si vous n’avez pas de carte SIM, contactez votre opérateur pour qu’il suspende son service.

Il n’y a plus qu’à suivre les instructions obtenues après avoir effectué la demande de réparation, pour emballer et envoyer correctement votre iPhone.